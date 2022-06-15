Süslü parantez işareti kullanıldığı yerler ile ilgili cümleler: Süslü parantez işareti nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

Noktalama işaretlerinin hem düz yazı metinlerinde hem de yazılım dillerinde önemli bir yere sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sözünü etmiş olduğumuz bu işaretlerin görevleri, kullanım amaçları ve kullanıldığı yerler hakkında doğru bilgiye sahip olmak; bu sembolleri daha doğru biçimde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Peki ama süslü parantez işareti nedir? Süslü parantez cümle içerisinde nerelerde kullanılır? Görevleri nelerdir? Tıpkı diğer noktalama işaretleri gibi süslü parantez işaretini de derinlemesine incelemek, bu konu hakkında merak ettiğiniz ve daha önce hiç duymadığınız detayları öğrenmenizi sağlayabilir. İşte süslü parantez işaretine dair merak edilenler!

Süslü Parantez İşareti Nedir?

Özellikle de matematik derslerinde yapılan küme hesaplamalarından hatırladığımız sembollerden biri olan süslü parantez, tıpkı köşeli ve yay ayraç gibi bir parantez çeşididir. Buna ek olarak TDK tarafından süslü parantez, kaşlı ayraç olarak adlandırılmıştır.

Küme parantez olarak da bilinen bu işaretin, düz yazı metinlerinde çok fazla kullanılmadığını söylemek zannediyoruz ki yanlış olmaz. Süslü parantez ya da çengelli parantez, açık ve kapalı hali sırasıyla “{” ve “}” şeklinde sembolleştirilen bir işarettir.

Bilgisayar klavyesinde aynı anda ALT Gr ile 7 tuşlarına basıldığında açık çengelli parantez oluşturulabilir. Buna ek olarak bu işaretin kapalı versiyonunu oluşturmak için ise ALT Gr ve 0 tuşlarına basmak yeterlidir.

Süslü parantez nedir sorusunu yanıtladık. Dilerseniz vakit kaybetmeden süslü parantez işaretinin görevlerine ve kullanıldığı yerlere de değinelim.

Süslü Parantez İşareti Nerelerde Kullanılır?

Her ne kadar yazılı metinlerde çok sık kullanılmadığını söylesek de süslü parantez işareti, yazılım ve kodlama dillerinin en önemli sembollerinden biri olarak öne çıkar. Süslü parantezin kullanıldığı yerler, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1- Süslü parantez işareti, matematik biliminde küme hesaplamalarında kullanılır.

2- Süslü parantezin bir başka kullanım alanı ise müzik dünyasıdır.

3- Buna ek olarak pek çok farklı programlama dilinde süslü parantez sembolünden faydalanıldığı ve bu işaretin altyapı oluşturmada önemli bir göreve sahip olduğu bilinmektedir.

Süslü Parantez İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Sayılarla arası iyi olan ve yazılım dünyası ile yakından ilgilenenler hiç kuşkusuz süslü parantezin ne olduğu hakkında fikir ve bilgi sahibidir. Peki ama süslü parantez işaretinin hangi görevlere sahip olduğunu biliyor musunuz?

Süslü parantez işaretinin kullanıldığı alana bağlı olarak farklı görevleri bulunur. Süslü parantez işaretinin görevleri, aşağıdaki gibi sıralanabilir: