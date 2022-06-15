EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Noktalama İşaretleri
  4. Süslü parantez işareti kullanıldığı yerler ile ilgili cümleler: Süslü parantez işareti nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

Süslü parantez işareti kullanıldığı yerler ile ilgili cümleler: Süslü parantez işareti nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

15.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dilbilgisinde çok geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan parantez işareti, 3 farklı türe ayrılır. Bunlardan bir tanesi de süslü parantezdir. Çengelli parantez olarak da bilinen süslü parantez, tıpkı diğer parantez çeşitleri gibi kullanıldığı yere bağlı olarak farklı görevlere sahip olabilir.

Noktalama işaretlerinin hem düz yazı metinlerinde hem de yazılım dillerinde önemli bir yere sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sözünü etmiş olduğumuz bu işaretlerin görevleri, kullanım amaçları ve kullanıldığı yerler hakkında doğru bilgiye sahip olmak; bu sembolleri daha doğru biçimde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Peki ama süslü parantez işareti nedir? Süslü parantez cümle içerisinde nerelerde kullanılır? Görevleri nelerdir? Tıpkı diğer noktalama işaretleri gibi süslü parantez işaretini de derinlemesine incelemek, bu konu hakkında merak ettiğiniz ve daha önce hiç duymadığınız detayları öğrenmenizi sağlayabilir. İşte süslü parantez işaretine dair merak edilenler!

Süslü Parantez İşareti Nedir?

Özellikle de matematik derslerinde yapılan küme hesaplamalarından hatırladığımız sembollerden biri olan süslü parantez, tıpkı köşeli ve yay ayraç gibi bir parantez çeşididir. Buna ek olarak TDK tarafından süslü parantez, kaşlı ayraç olarak adlandırılmıştır.

Küme parantez olarak da bilinen bu işaretin, düz yazı metinlerinde çok fazla kullanılmadığını söylemek zannediyoruz ki yanlış olmaz. Süslü parantez ya da çengelli parantez, açık ve kapalı hali sırasıyla “{” ve “}” şeklinde sembolleştirilen bir işarettir.

Bilgisayar klavyesinde aynı anda ALT Gr ile 7 tuşlarına basıldığında açık çengelli parantez oluşturulabilir. Buna ek olarak bu işaretin kapalı versiyonunu oluşturmak için ise ALT Gr ve 0 tuşlarına basmak yeterlidir.

Süslü parantez nedir sorusunu yanıtladık. Dilerseniz vakit kaybetmeden süslü parantez işaretinin görevlerine ve kullanıldığı yerlere de değinelim.

Süslü Parantez İşareti Nerelerde Kullanılır?

Her ne kadar yazılı metinlerde çok sık kullanılmadığını söylesek de süslü parantez işareti, yazılım ve kodlama dillerinin en önemli sembollerinden biri olarak öne çıkar. Süslü parantezin kullanıldığı yerler, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1- Süslü parantez işareti, matematik biliminde küme hesaplamalarında kullanılır.
2- Süslü parantezin bir başka kullanım alanı ise müzik dünyasıdır.
3- Buna ek olarak pek çok farklı programlama dilinde süslü parantez sembolünden faydalanıldığı ve bu işaretin altyapı oluşturmada önemli bir göreve sahip olduğu bilinmektedir.

Süslü Parantez İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Sayılarla arası iyi olan ve yazılım dünyası ile yakından ilgilenenler hiç kuşkusuz süslü parantezin ne olduğu hakkında fikir ve bilgi sahibidir. Peki ama süslü parantez işaretinin hangi görevlere sahip olduğunu biliyor musunuz?

Süslü parantez işaretinin kullanıldığı alana bağlı olarak farklı görevleri bulunur. Süslü parantez işaretinin görevleri, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Düz yazıda nadiren kullanılmasına rağmen süslü parantez işaretinin görevlerinden bir tanesi, metin içerisinde grup olarak alınması gereken cümle ya da kelimeleri işaretlemektir.
  • Buna ek olarak, eğer bir cümle içerisinde diğer parantez türleri kullanıldı ise karışıklığı önlemek adına süslü parantez işaretinden de faydalanılabilir.
  • Eğer bir yazılı metinde birkaç şiir dizesine ya da şarkı sözüne atıfta bulunuldu ise bu durumda da süslü parantez kullanılabilir.
  • Kullanım alanlarından biri de müzik dünyası olan süslü parantez, bu alanda aynı anda çalınan iki ya da daha fazla müzik satırını birbirine bağlamak ile görevlidir.

  • Pek çok farklı kodlama dilinde kullanılan süslü parantez, bu dillerde farklı ifade gruplarını oluşturma görevine sahiptir.

    Süslü Parantez İşaretinin Kullanıldığı Cümleler

    Süslü parantez işaretinin kullanıldığı örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz:

  • {[4 × (13-9)] ÷ 2} × 10
  • function showMyMessage(a){alert(a);}
  • Biletinize içecek seçiminizi {kola, limonata, kahve, çay, yeşil çay, su} yazın.
  • Restoranımızı ziyaret ettiğinizde, pizzanızın et türünü seçtikten sonra {koyun, kuzu veya tavuk} sipariş için elinizi kaldırmanız yeterlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köşeli Parantez İşareti Köşeli Parantez İşareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

İstibdat ne demek? İstibdat kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

İstibdat ne demek? İstibdat kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Öğrenci affı nedir?

Öğrenci affı nedir?

Takdir - teşekkür hesaplama 2022!

Takdir - teşekkür hesaplama 2022!

YKS’ye kaç kişi başvurdu?

YKS’ye kaç kişi başvurdu?

İlginizi Çekebilir

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.