HABER

Susurluk Belediyesi, Nilüfer’i örnek alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay erdem’i ziyaret etti.

Susurluk Belediyesi, Nilüfer’i örnek alacak

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay erdem’i ziyaret etti. Güney, kardeş şehir olmak için de talepte bulundu.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney’i makamında ağırladı. Başkan Turgay Erdem’e ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunan Nurettin Güney, çalışmalarında başarılar diledi. Susurluk’un ekonomisi hakkında bilgiler veren Başkan Güney, Nilüfer Belediyesi’nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi. Susurluk’un kendilerinden büyük beklentileri olduğunu belirten Başkan Nurettin Güney, “Bizim yerimizde sayma lüksümüz yok. Bizim insanımıza faydalı olmamız gerekir. Birçok kaynak ve özelliğe sahip ilçemizi hak ettiği değere ulaştırmak istiyoruz. Nilüfer Belediyesi’nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz” dedi.
Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Nilüfer Belediyesi ile kardeş şehir olmak için de talep de bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iş birliği için gerekeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarıyla Türkiye’de birçok kurum ve kuruluşa örnek olduğunu belirten Turgay Erdem, Susurluk Belediyesi’ne de kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Susurluk Belediyesi, Nilüfer’i örnek alacak

Susurluk Belediyesi, Nilüfer’i örnek alacak

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Soykan'ı öldürmekle yargılanan babasına ceza yokSoykan'ı öldürmekle yargılanan babasına ceza yok
Bahçelievler'de kaçak içki imalathanesine baskınBahçelievler'de kaçak içki imalathanesine baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atilla Kıyat' adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu

Erdoğan'dan o paylaşımla ilgili suç duyurusu!

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Son dakika! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek... "Bizim planımız hazır"

Bu akşam görüşeceğim! Planımız hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.