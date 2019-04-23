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Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler tarafından Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 lahit parçasının bulunduğu bölgede, arkeologlar ve müze müdürlüğü görevlileri kontrollü kazı yapmış, kazıda 4 lahit parçası daha bulunmuştu.

Belediye ekiplerinin sürdürdüğü kanalizasyon çalışması sırasında bulunan ve lahit kapağı olduğu tahmin edilen taş, inceleme için müzeye götürüldü.

Susurluk’ta kanalizasyon çalışması sırasında bulunan ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eserle ilgili ilk inceleme kazı alanında yapıldı. Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney tarihi eserin bulunduğu alanda kazıların devam edip etmeyeceği konusunda yetkililerden bilgi aldı.
Müzede görevli personel, gerekli incelemeler için lahit kapağı olduğu tahmin edilen taşın Balıkesir’e götürüleceğini belirtti. Yetkililer yapılacak incelemenin ardından kazı çalışması yapılan yerin durumu hakkında belediye ile temasa geçeceklerini bildirdi.
Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi’nde görevli personel daha sonra bulunan parçayı müzeye götürdü. Lahit kapağı olduğu tahmin edilen taş ile ilgili raporunu yazacak olan müze müdürlüğü, kazı yeriyle ilgili kararını daha sonra verecek. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir lahit

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