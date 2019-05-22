Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Susurluk’un Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Sefer Ay, Pazartesi günü iftar sonrası Susurluk Çayında ki Eğrek Çınar Mevkii’ne balık tutmaya gitti. Oltasıyla dere içine girerek balık tutmaya çalışan Ay’dan bir daha haber alınamadı.