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  4. Susurluk'ta lastiği patlayan işçi servisi şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Susurluk'ta lastiği patlayan işçi servisi şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

13.06.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan işçi servisi kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada işçi servisinin sürücüsü ile araçtaki 13 işçi yaralandı. Yaralılar Susurluk ve Bandırma’daki hastanelere kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Susurluk'ta lastiği patlayan işçi servisi şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 22.00 sıralarında Susurluk- Bandırma karayolu Ümiteli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tavuk üretim tesisinde çalışan işçilerin taşındığı, Salih I. yönetimindeki servis minibüsü, Ümiteli Kavşağı’na giriş yaptığı sırada lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü Salih I. ile minibüste bulunan 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkardı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Susurluk ve Bandırma’da bulunan hastanelere kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Salih I.'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, 13 işçinin sağlık durumun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından servis minibüsü çekici yardımıyla kaldırılırken, inceleme başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası Susurluk

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