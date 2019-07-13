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Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. 2 farklı araç içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Balıkesir kara yolu Susurluk Şeker Fabrikası mevki’inde S.M. idaresindeki 34 AP 1940 plakalı araç ile T.D. yönetimindeki 39 AAF 737 ve R.A. idaresindeki 34 SZ 2579 plakalı araçlar çarpıştı. Zincirleme kaza meydana geldi. İki farklı araçta sıkışan S.M, T.D, N.D. Susurluk itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan S.M, K.K, S.M, T.D, N.D, R.A, O.U, A.Ç, RG.Ü., 112 ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
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