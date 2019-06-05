Susuz Belediyesi'nden ücretsiz servis hizmeti

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Susuz ilçesinin Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, 3 kilometre mesafedeki mahallelerde yaşayanların, ilçe merkezinde alışverişlerini yapıp evlerine dönebilmesi için ücretsiz servis uygulaması başlattı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Susuz Belediye Başkanı olan CHP'li Oğuz Yantemur, mahalleden ilçe merkezine alışverişe gelen vatandaşlar için servis uygulaması başlattı. İnkilap ve Cumhuriyet mahallelerinde oturan vatandaşlar, belirli saatlerde hareket eden servis araçlarıyla ilçe merkezine geliyor. İlçede alışverişlerini yapan mahalleliler, yine servis araçlarıyla evlerine dönüyor. Belediyenin günde 2 gidiş, 2 de geliş, 4 sefer olarak uygulamaya koyduğu servislerden öğrenciler de faydalanıyor. Servisler sayesinde öğrenciler, evleri ile okulları arasındaki 3 kilometrelik yolu da yürümekten kurtuluyor.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, servis araçlarının İnkilap ve Yantemur mahallelerine günde 4 sefer yaptığını belirten Başkan Yantemur, "Saat 08.00-10.00 ve 12.00- 16.00'da servisler yapılıyor. Vatandaşın talebine göre de saati ayarlıyoruz. Bu uygulamanın belediyemize fazla bir külfeti de yok. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan çok memnun. Biz de vatandaşımıza böyle bir hizmet verdiğimiz için çok mutluyuz. Buralarda ikamet edenler mesafenin uzaklığından büyük sıkıntı çekiyorlardı. Özellikle de kışın öğrencilerimiz de olumsuz etkileniyordu. Vatandaş alışveriş yapmak istediklerinde zorlanıyorlardı. Şimdi bu uygulamayla rahatlıkla gelip alışverişlerini yapıp servis araçlarıyla evlerine dönebiliyor. Servislerimizi de okul geliş ve çıkış saatlerine göre ayarladık. Öğrencilerde bundan çok memnun kaldı. Çocuklarımız için ayrıca güvenli bir ulaşım oldu. Biz vatandaşımızın yararına kamu hizmeti yapıyoruz" diye konuştu.

Önceden ilçeye gidip gelmenin kendileri için büyük külfet olduğunu belirten vatandaşlar, servisler sayesinde rahatladıklarını söyledi.