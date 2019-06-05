HABER

Susuz Belediyesi'nden ücretsiz servis hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

KARS'ın Susuz ilçesinin Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, 3 kilometre mesafedeki mahallelerde yaşayanların, ilçe merkezinde alışverişlerini yapıp evlerine dönebilmesi için ücretsiz servis uygulaması başlattı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Susuz ilçesinin Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, 3 kilometre mesafedeki mahallelerde yaşayanların, ilçe merkezinde alışverişlerini yapıp evlerine dönebilmesi için ücretsiz servis uygulaması başlattı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Susuz Belediye Başkanı olan CHP'li Oğuz Yantemur, mahalleden ilçe merkezine alışverişe gelen vatandaşlar için servis uygulaması başlattı. İnkilap ve Cumhuriyet mahallelerinde oturan vatandaşlar, belirli saatlerde hareket eden servis araçlarıyla ilçe merkezine geliyor. İlçede alışverişlerini yapan mahalleliler, yine servis araçlarıyla evlerine dönüyor. Belediyenin günde 2 gidiş, 2 de geliş, 4 sefer olarak uygulamaya koyduğu servislerden öğrenciler de faydalanıyor. Servisler sayesinde öğrenciler, evleri ile okulları arasındaki 3 kilometrelik yolu da yürümekten kurtuluyor.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, servis araçlarının İnkilap ve Yantemur mahallelerine günde 4 sefer yaptığını belirten Başkan Yantemur, "Saat 08.00-10.00 ve 12.00- 16.00'da servisler yapılıyor. Vatandaşın talebine göre de saati ayarlıyoruz. Bu uygulamanın belediyemize fazla bir külfeti de yok. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan çok memnun. Biz de vatandaşımıza böyle bir hizmet verdiğimiz için çok mutluyuz. Buralarda ikamet edenler mesafenin uzaklığından büyük sıkıntı çekiyorlardı. Özellikle de kışın öğrencilerimiz de olumsuz etkileniyordu. Vatandaş alışveriş yapmak istediklerinde zorlanıyorlardı. Şimdi bu uygulamayla rahatlıkla gelip alışverişlerini yapıp servis araçlarıyla evlerine dönebiliyor. Servislerimizi de okul geliş ve çıkış saatlerine göre ayarladık. Öğrencilerde bundan çok memnun kaldı. Çocuklarımız için ayrıca güvenli bir ulaşım oldu. Biz vatandaşımızın yararına kamu hizmeti yapıyoruz" diye konuştu.

Önceden ilçeye gidip gelmenin kendileri için büyük külfet olduğunu belirten vatandaşlar, servisler sayesinde rahatladıklarını söyledi.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Turizmin gözde mekanı büyük tehlike altında!Turizmin gözde mekanı büyük tehlike altında!
Kore gazisi, helallik istedikten sonra kalp krizinden öldüKore gazisi, helallik istedikten sonra kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin, Kızıldeniz'i tehlike altında

Turizmin gözde mekanı büyük tehlike altında!

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.