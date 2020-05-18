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Susuz Şelalesi, koronavirüs nedeniyle boş kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kars-Ardahan yolu üzerindeki 75 metre yüksekliğe sahip Susuz Şelalesi, güzelliği ile doğaseverlerin dikkatini çeken noktalar arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz bir bahar geçiren şelalenin bulunduğu noktadaki seyir terası ve mesire alanları da kapalı tutuluyor.

Kars'ın Susuz ilçesi halkı arasında ‘su uçan’ olarak da adlandırılan şelalenin doğal yapısı da dikkat çekiyor. Şelaleden düşen suların kayalarda oluşturduğu yosunlar, suyun süzüldüğü siyah dev kaya parçalarıyla ayrı güzellik oluşturuyor. Şelalenin yanında bulunan vadi, 24 kuş türüne ve çeşitli yabani hayvanlara doğal yaşam alanı oluşturuyor. Şelale, bölgenin en yüksek su düşüşünü sağlamasıyla doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Ziyarete gidenler, buz gibi suya ayaklarını sokarak, serinliyor. Ziyaretçiler, etrafındaki yeşillik ve çiçeklerle birbirinden güzel fotoğraf kareleri yakalıyor. Seyir terası ve mesire alanlarının koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılması nedeniyle bu yaz şelale çevresi boş kaldı. Halk, şelale bölgesini yeniden ziyaret için koronavirüs tedbirlerinin esnetileceği günleri bekliyor. (DHA)

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