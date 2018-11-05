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Susuz'un operatör başkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

KARS'ta, Susuz İlçe Belediye Başkanı Murat Uray, belediyede görevli operatörün olmadığı zamanlarda kepçenin direksiyonuna geçip arazide çalışıyor.

Susuz'un operatör başkanı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta, Susuz İlçe Belediye Başkanı Murat Uray, belediyede görevli operatörün olmadığı zamanlarda kepçenin direksiyonuna geçip arazide çalışıyor.
Kepçe dışında, dozer ve greyder gibi iş makinelerini de rahatlıkla kullanabilen Susuz Belediye Başkanı AK Partili Murat Uray, bazen kısa süreli bazen de saatleri bulan çalışmanın kendisini yormadığını söyledi.
Belediyede görevli kepçe operatörün olmadığı zamanlarda kendisinin direksiyon başına geçtiğin ifade eden Başkan Uray, "Belediyenin iş makinesi olarak bir tane kepçesi var. Operatör acil bir iş için Trabzon'a gitti. Ama bir yol genişletme çalışması vardı. Kolları sıvayıp, kepçenin başına geçerek işe koyuldum. Bazen sıkıntı olunca kepçe operatörlüğü yapıyorum. Yani çalışan operatörümüz hastaysa veya izinliyse o sırada da vatandaşın acil görülmesi veya yapılması gereken iş olunca operatör de oluyorum. Önemli olan hizmetler aksamasın" diye konuştu.
Belediye başkanlığının kravat takıp makamda oturmakla olmadığını belirten Uray, "Biz, hizmet için seçildik. Bunu sadece böyle görselde kravat takıp, makamda oturup, makamı işgal etmek değil, her noktada çalışabilmenin peşinde olup, o hizmeti vatandaşa verebilmektir. Bana göre bir iş yeri sahibi o işle ilgili ne varsa bilmeli. Yani lokanta işletiyorsa, döner kesecek, yemek yapacak, bulaşık yıkayacak. Patronum deyip kasanın başında oturmayacak. Ben de buranın başkanı isem makamda oturmayıp gerekirse belediyenin her noktasında çalışmalıyım" dedi.

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Susuz'un operatör başkanıSusuz'un operatör başkanıSusuz'un operatör başkanıSusuz'un operatör başkanı

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