Süt bezesi sandı kanser çıktı

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da yaşayan 39 yaşındaki Hülya Çiftçi, göğsündeki şişliği önce süt bezesi zannetti. Tetkikler sonrası meme kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Çiftçi, "Hastalığın en büyük ilacı moral, anneler çocukları için ayakta dursun" dedi.

Meme kanserini yenen 15 kadın Medipol Mega Hastanesi'nde bir araya geldi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pelin Basım tarafından tedavi edilen kadınlar, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşarken gözyaşlarını da tutamadı. Bu kadınlardan biri olan Hülya Çiftçi ise annelik heyecanını yaşarken kanser hastası olduğunu öğrendiğini anlattı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Emziren annelerin de risk altında olabileceğini hatırlatan Çiftçi, "Hastalıkla ilk olarak kasım ayında tanıştım. O zaman yeni bir bebeğim olmuştu ve emziriyordum. Emziren tüm annelere en önemli uyarım süt bezlerine aldanmasınlar. Göğsümdeki şişliği süt bezlerime yordum. Bebeğim sol göğsümden emmemeye başladı. Göğsümde bir sertlik oluştu, ben de süt bezesi zannettim ve bunun üzerinden 6 ay geçti. Onun üzerine bir aile hekimine danıştım. Beni donanımlı bir hastaneye yönlendirdi ve tedavim başladı" diye konuştu. Hastalara en önemli tavsiyesinin moral olduğunu belirten Çiftçi, 'anneler çocukları için ayakta dursun' tavsiyesinde bulundu.