Süt dişler daimi dişlere rehberlik eder!

Sağlıklı diş ve diş etleri bebeklik döneminden itibaren gelişmeye başlar, bu sebeple dişlerin küçüklükten itibaren bakımının yapılması gerekir. Fakat çocuklar diş bakımını henüz kendileri üstlenebilecek kadar sorumluluk sahibi olmadıklarından bu bakım ve hijyeni sağlamak ailelerin görevidir.

Ağız ve diş sağlığı, bebeğinizin ilk dişi çıktıktan sonra başlar. Süt dişler ”nasılsa düşecek” diye ihmal edilmemeli. Altını çizerek bahsetmek isterim ki, daimi dişlerimizin alt yapısı süt dişlerinden oluşuyor. Bebeğinizin ağzında ilk kez 6 ay civarında süren süt dişleri 20 tanedir ve tamamlanmaları yaklaşık 2 seneyi bulur. Bazı süt dişlerinin çocuğunuzun ağzında 10-12 sene kalacağını düşünürsek bu dişlerin uzun süre sağlıklı korunmasının ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz.

PEKİ SÜT DİŞLER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Süt dişleri olması gerekenden daha erken bir zamanda çürür ise ya da çekilmesi gerekirse yan dişler kayar, daimi dişlerin yerini de doldurur. Çocuklukta ihmal edilen dişler, ileride ortodonti tedaviyi zorunlu kılabilir. “Nasılsa dökülecek” mantığıyla ihmal edilen, tedavi edilmeyen çürük dişler; kronik bir iltihaba yol açabilir. Bu durumda hem alttan gelen kalıcı dişin kalsifikasyonu hem de çocuğun genel sağlığı kötü etkilenebilir. Erken dönem diş çürüğü olan çocuk yaşadığı ağrıya bağlı beslenme bozukluğu, kilo kaybı ve gelişim ve konuşma bozukluğu ile karşı karşıya kalabilir.