Süt dişleri zamanından önce çıkarsa dikkat

Acıbadem Adana Hastanesi Diş Hekimi Gözde Anıl Gürbüz, çocukluk çağındaki çürükler sebebiyle süt dişi enfeksiyonlarının sık görüldüğünü ve bu tip diş enfeksiyonlarının zamanından önce kayıplara sebep olabileceğini söyledi.

Diş Hekimi Gözde Anıl Gürbüz, ailelerin çocuklarının ağız sağlığını yakından takip etmesi gerektiğini belirterek önerilerde bulundu. Çocukların dişleriyle ilgili bir problemleri olduğunda diş hekimine götürülme korkusuyla bu durumu aileleriyle paylaşmadığını söyleyen Gürbüz, fark edilmeyen sebeplerle vaktinden önce kaybedilen süt dişlerinin önemine dikkat çekti. Süt dişlerinin çocuğun çiğneme fonksiyonlarına yardımcı olmasının yanı sıra ilerleyen yaşlarda yerlerini bırakacakları daimi dişler için de yer tutucu görevi gördüğünü belirten Gürbüz, tedavi edilmeyen çürük veya travmalar nedeniyle süt dişlerinin erken veya gecikmiş kaybının ileride daimi dişlenme döneminde çarpıklıklara veya daimi dişlerin gelişmemesine yol açacağını söyledi.

"Ağız ve diş hijyeni eğitimi şart"

Gürbüz, çocuklara ailede verilen ağız ve diş bakımı bilincinin diş hekimi tarafından verilecek düzgün ve devamlılığı sağlanan oral hijyen eğitimi ile desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Çocuğu erişkin yaşa geldiğinde birçok diş probleminden koruyacak bu durum, düzenli diş hekimi ziyaretleri ile birleşince ortodontik tedaviye ihtiyacı azaltıyor. Çocuğun yemek alışkanlıklarının takip edilmesi de önemli. Örneğin normalde iştahlı olan bir çocuk yemek yemekten kaçıyorsa ya da normal konuştuğundan daha az konuşuyorsa ailelerin ilk etapta çocuğun ağız kontrolünü yapması gerekiyor. Dişlerde renk değişikliği, diş etlerinde beyazlık, kırmızılık veya şişlik varsa mutlaka diş hekimine başvurulması gerekiyor. Ayrıca profilden bakıldığında çocukların alt çenesi geride kalıyor veya gözle görülür bir asimetri oluşmuş ise yine diş hekiminin yolunu tutmak gerekiyor” diye konuştu.