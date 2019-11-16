Süt fabrikasında yangın

Süleyman ÖZAYDIN/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir süt fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gönen- Bandırma karayolu üzerinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan süt fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Üretim bölümünün çatı katında çıkan yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.

Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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