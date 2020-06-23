Süt İçmek Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Süt Nasıl Kullanılmalı?

Neredeyse insanlık tarihinin başlangıcından beri var olan ve ömrümüzün sonuna kadar rahatlıkla temin edip tüketebileceğimiz temel besin maddeleri arasında bulunan süt, insan vücudu için son derece faydalı özelliklere sahip olmasının yanı sıra zayıflamak isteyenler için de önemli bir yardımcı. Vücudun ihtiyacı olan yağ, protein ve karbonhidratı yeterli dozda bünyesinde barındıran süt, bunların yanı sır magnezyum, kalsiyum ve fosfor bakımından da oldukça zengindir. Süt Kilo Verdirir mi? Birçok uzmana göre süt, zayıflamaya yardımcı olabilecek nitelikte bir besin kaynağı. Sütün içeriğinde bol miktarda yer alan ve düzenli süt tüketimi halinde vücuda yeterli seviyede takviye edilmesi mümkün olan kalsiyum mineralinin zayıflamaya destek olduğuna dair araştırma sonuçları mevcut. Bu araştırmalardan birinde bir grup denek, yüksek kalsiyum içeren düşük kalorili diyetle, diğer denek grubu ise düşük kalsiyum içeren düşük kalorili diyetle beslenmeye tabi tutuldu. Yüksek kalsiyumla beslenen grubun zayıflama konusunda daha başarılı olduğu ve daha çok kilo verdiği tespit edildi. Bu araştırmayla aynı zamanda kalsiyum ağırlıklı beslenen denek grubunun yağ kütlesinden daha hızlı bir şekilde kurtulduğu ve bel çevrelerinin inceldiği sonucuna ulaşıldı.

Süt Tok Tutar mı? Vücudun tokluk hissine kavuşması için besinlerden dengeli oranda protein, karbonhidrat ve yağ alması gerekir. Bunun için yoğurt ve süt gibi ürünler oldukça ideal besin kaynaklarıdır. Süt ve bir süt ürünü olan yoğurt, yüksek proteinli ve dengeli yağ ile karbonhidrat içeren bir yapıya sahip olmalarından ötürü doyurucu etki gösteren ve uzun süre tok tutan besin kaynaklarıdır. Özellikle oruç tutanlar için uzmanlarca tavsiye edilen süt ve yoğurt tokluk hissinin uzun süre devam etmesine, yemek yeme arzusunun ortadan kaldırılmasına katkı sağlar. Protein açısından zengin besin kaynaklarını incelemek için: Protein Nedir? Protein İçeren Yiyecekler Süt, ayran, yoğurt, peynir gibi besinler kalsiyum, fosfor, riboflavin, protein gibi bileşenler açısından oldukça zengin oldukları için tokluk hissi vermelerinin yanı sıra** bedenin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlarlar ve vücuttaki fazla yağlarla verilen savaşta etkin rol alırlar. ** Bu yüzden sadece oruç tutanlar için değil kilo vermek isteyenler için de tavsiye edilen süt ve süt ürünleri açlık hissinin daha uzun süre bastırılmasına ve daha az kalori alarak tok hissetmeye destek olur.

Amerikalı bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre sadece bir bardak sütün bile mide boşluğunu hissettirmeden 5 saat boyunca tok tuttuğu ortaya çıktı. Açlık hissini azaltan besinler arasında birinci sırada gösterilen süt, içeriğindeki laktoz sayesinde vücudun enerji ihtiyacını karşılamasına destek olurken bünyesindeki yağın mideden geç sürelerde uzaklaşması sebebiyle tokluk hissinin daha uzun sürmesini sağlar. Vitamin ve mineral ihtiyacını da başarılı bir şekilde karşıladığı için vücuda daha az gıda girmesi bedeni kötü etkilemez. Yağsız Süt Zayıflatır mı? Son zamanlarda gerçekleştirilen birçok çalışma sütün içeriğindeki kalsiyumun zayıflamaya ve bel bölgesindeki yağların yakılmasına önemli katkılar sağladığını göstermiştir. Yüksek kalsiyum içeren düşük kalorili diyetlerle yine yüksek kalsiyum içeren düşük kalorili diyetler kıyaslandığı zaman düşük kalorili diyetlerle beslenenlerin daha çok kilo verdiği ve vücutlarındaki yağ kitlelerinden daha hızlı kurtuldukları gözlenmiştir. Bu yüzden az yağlı ya da yağsız süt tercih etmeniz halinde aynı etkiyi gözlemleyebilirsiniz. Çünkü sütün yağının azaltılması demek kalori oranının azaltılması anlamına gelir, herhangi bir kalsiyum kaybı söz konusu olmayacağı için sütün zayıflamaya olan katkısından herhangi bir şey kaybedilmeyecektir.

Tarçınlı Süt Zayıflatır mı? Diyabet Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde yayımlanmış olan bir makalede tarçınlı süt ve tarçınlı suyun zayıflamaya katkı sağlayan içecekler arasında yer aldığı belirtiliyor. Tarçının kan şekeri artışını sınırlandırması ve midenin boşaltılmasını yavaşlatması sayesinde yiyecekler midede daha uzun süre kalır ve daha geç acıkıp daha az yemek yemiş olunur. Bu sayede vücuda daha az kalori girer ve kilo verme konusundaki çabaların başarıya ulaşma ihtimali yükselmiş olur. Tarçınlı sütün etkilerinden yararlanmak için sütün içerisine bir miktar tarçın atmanız ve karıştırmanız yeterli olacaktır. Tatlandırıcı olarak şeker, bal ya da pekmez gibi ürünlerin kullanılması halinde sütün kalori seviyesinin artacağını ve bunun da kilo verme konusundaki çabalarınızı negatif etkileyebileceğinizi unutmayın. Her şeye rağmen tatlandırıcıya ihtiyaç duyuyorsanız bile olabildiğince az miktarda şekerli ürün kullanmanız tavsiye edilir. Badem Sütü Zayıflatır mı? İçeriğinde birçok vitamin ve mineral barındırmasıyla süte benzer bir yapıya sahip olan badem sütünün içerisinde laktoz, kolesterol ve glüten olmaması kilo vermek isteyenler için bu sütün son derece yararlı bir hal almasını sağlıyor. İnek sütü yerine tercih edebileceğiniz bol vitaminli, lezzetli ve az kolesterollü bir süt olan badem sütünün kalori miktarı soya sütünden daha az seviyededir.

1 su bardağı inek sütü 140 kaloriye, pirinç süte 120 kaloriye, soya sütü 80 kaloriye denk gelirken badem sütü sadece 40 kalori içerir. Badem sütünü şekersiz bir şekilde bir bardak kadar tüketmeniz halinde ise vücudunuza yalnızca 30 kalori girecektir. Dolayısıyla kilo vermek isteyenler için son derece önemli bir besin kaynağı olan badem sütü sayesinde kendinizi daha uzun süre tok hissedebilir, ihtiyaç duyduğunuz vitamin ve mineralleri vücudunuza daha az kalori alarak temin edebilir ve daha sağlıklı bir bünyeye sahip olabilirsiniz. Soğuk Süt Kilo Aldırır mı? Süt normal şartlar altında dengeli tüketildiğinde doğrudan kilo aldırıcı bir etki göstermez. Ama sütün içine ekmek doğrayıp tüketmek, sütün içerisine bal, pekmez gibi şekerli gıdaları bol miktarda atmak ya da doğrudan şekerli süt içmek kilo alımına sebep olabilir. Bu yüzden kilo vermek gibi bir amaca sahipseniz süt içerken vücudunuza giren kalorinin seviyesine dikkat etmeniz gerekir. Dolayısıyla “Soğuk süt zayıflatır mı?” diye merak edenler için de aynı durum geçerlidir. Kilo vermek için içtiğiniz sütün sıcak mı yoksa soğuk mu olduğu çok önemli değildir. Mesele vücudunuza giren kalorinin miktarıdır. Soğuk süt de sıcak süt de aşağı yukarı aynı kalori değerlerine sahip olurlar ve sıcaklığın direkt olarak yarattığı bir fark olduğunu söylemek mümkün değildir. Abartmadan içildiği ve diyet programına uygun davranıldığı durumda süt içerek bel bölgesindeki yağların yakılması mümkündür. Ama yine de sıcak süt tüketmek midenin boşalma sürecini az da olsa soğuk süte kıyasla daha fazla uzatacağı için biraz daha uzun süre tok hissetmeyi mümkün kılabilir.

Zayıflamak İçin Süt Ne Zaman İçilmeli? Süt içerek zayıflamak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de "Süt gece mi içilmeli?". Sütün geceleri yatağa girmeden iki saat kadar önce içilmesi halinde bünyesindeki laktik asit uyumayı kolaylaştırır ve uykunun daha verimli geçmesine katkı sağlar. Ancak kilo problemi yaşayanların sütü bu şekilde tüketmeleri tavsiye edilmez. Çünkü uyku esnasında yağlanma artacak, bu da bünyede daha fazla kilo olarak etki gösterecektir. Zayıflamak isteyenler sütü yemekten önce içebilirler. Örnek vermek gerekirse sabahları aç karnına süt içmek iştahınız kesilmesine ve daha az yemek yemeye katkı sağlayacaktır. Bu sayede sofradan daha az yiyerek kalkmak ve kilo alma ihtimalini azaltmak mümkün. Diyette Süt İçilir mi? Sütün içeriğinde yer alan kalsiyum, zayıflamayı kolaylaştırıcı etki göstermesinin yanı sıra kalsitriol ismi verilen hormonun düzeyini dengelemesi ve yağ depolamasını azaltmasıyla da diyet yapanlara önemli katkılar sağlar. Diyet programını hazırlayan uzmanın da onayıyla diyet programında süte yer verilmesi halinde daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.