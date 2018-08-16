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Süt içmeyi sevmeyen çocuklar ne tüketmeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Süt içmeyi sevmeyen çocuklar kemik gelişimi için ne tüketmeli? Çocukların süt içmeyi sevmemesi ebeveynleri endişelendiren konular arasında yer alıyor. Uzmanlar süt içmeyi sevmeyen çocuklar için süt içeren alternatif yiyecekleri öneriyor. bunların en başında da tatlı bir alternatif, muhallebi geliyor. İşte süt içmeyi sevmeyen çocuklar için sütlü alternatiflerden en çok tercih edileni...

Süt içmeyi sevmeyen çocuklar ne tüketmeli?

Büyüme çağındaki çocukların kemik gelişimi için düzenli süt tüketiminin önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, süt içmeyi sevmeyen çocuklar için alternatif bir tatlı olan sütlü muhallebi tüketimini öneriyor.

Çocukların büyümesinde ve gelişiminde vazgeçilmez besinlerin başında yer alan sütü severek tüketmeleri için tatlı çözümler üretilebileceğini söyleyen uzmanlar, annelere çocuklarına içinde bol süt olan muhallebi yedirmelerini öneriyor. Ara öğünlerde farklı meyvelerle zenginleştirilmiş muhallebiler ile çocuklar günlük süt ihtiyaçlarını karşılamış oluyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, büyüme için gerekli olan kalsiyum ve diğer minerallerin bol sütlü muhallebi seçeneğiyle de alınabileceğini belirtiyor. İnanç, “Çocuklar çeşitli nedenlerle süt içmeyi reddedebiliyor ve anneler için çocuklara süt içirmek sorun haline gelebiliyor. Sade süt içmek istemeyen çocuklar için en iyi alternatiflerden birisütle hazırlanan muhallebilerdir. Muhallebiler sayesinde çocuklar sütten alacakları kalsiyum ihtiyaçlarını da giderebilir” dedi.

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