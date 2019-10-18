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Süt kamyoneti ile duvar arasında kalan sütçü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

AKSARAY'da el frenini tam çekmediği kamyoneti ile süt almaya gireceği evin duvarı arasında sıkışan sütçü İlhami Özdemir (52), hayatını kaybetti.

Süt kamyoneti ile duvar arasında kalan sütçü öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da el frenini tam çekmediği kamyoneti ile süt almaya gireceği evin duvarı arasında sıkışan sütçü İlhami Özdemir (52), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Baba Konağı Köyü'nde meydana geldi. İlhami Özdemir, 50 NE 160 plakalı süt toplama kamyonetini park edip, aracından indi. Ardından da süt alacağı eve girmek istedi. İddiaya göre, bu sırada el freni tam çekilmeyen kamyonet, hareket etti. Özdemir, kamyonet ile evin duvarı arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.
Özdemir'in cansız bedeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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