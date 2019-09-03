HABER

Süt kamyonu altında kalan bisikletli çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 01:48 | Son Güncelleme

BURSA'da evinin önünde bisikletiyle gezdiği sırada süt toplama aracının altında kalan 5 yaşındaki Alperen Arap hayatını kaybetti.

Süt kamyonu altında kalan bisikletli çocuk öldü

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'da evinin önünde bisikletiyle gezdiği sırada süt toplama aracının altında kalan 5 yaşındaki Alperen Arap hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. 75’inci sokakta bulunan evinin önünde bisikletiyle gezen Alperen Arap, bir anlık dikkatsizlik sonucu Enis D. (24) yönetimindeki 16 AR 973 plakalı süt toplama kamyonetin altında kaldı. Kazanın ardından kanlar içinde yerde yatan küçük Alperen’i gören sürücü Enis D. şok geçirirken, mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen Arap, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Alperen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ççuklarının ölüm haberini alan aile hastanede sinir krizi geçirdi.
Olayın ardından sürücü Enis D., polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Süt kamyonu altında kalan bisikletli çocuk öldüSüt kamyonu altında kalan bisikletli çocuk öldü

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
İzmir’de sanayi tipi tüp patladıİzmir’de sanayi tipi tüp patladı
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldüOtomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

Volkan Demirel için tarihi karar!

Volkan Demirel için tarihi karar!

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.