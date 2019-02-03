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Süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 19:00 | Son Güncelleme

Süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi Küçük Menderes mevkisinde Abdullah Çelik (53) yönetimindeki 35 KAZ 62 plakalı otomobil karşı yönden gelen Faruk Y. (32) idaresindeki süt kamyonuyla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Abdullah Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Çelik'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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