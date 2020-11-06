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Süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydeden tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 16:16 | Son Güncelleme

Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken iş akdi sonlandırılan işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alındı. İfadelerinde görüntülerin iki hafta önce kayda alındığını ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu savunan işçiler, polis merkezindeki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan Emre S. ve Uğur T. tutuklandı.

Olay sonrası bakanlık açıklama yaptı
Görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine dün Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Konya’daki söz konusu süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Tarım ve Orman İi Müdürlüğü ekiplerimizce derhal söz konusu iş yerine gidilerek denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde; iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan iki kişiye 1700 TL, 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten işletmeye 13 bin 934 TL, Hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle yine işletmeye 5 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığımızın da incele başlattığı işletme hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

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