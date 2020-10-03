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Süt kutuları ve ekmek arasından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, süt kutuları ve bazlama aralarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Süt kutuları ve ekmek arasından uyuşturucu çıktı

Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, süt kutuları ve bazlama aralarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında ‘torbacı’ diye tabir edilen ve omzundaki ‘şahin’ dövmesi nedeniyle asıl adını gizleyerek kendini ‘Şahin’ olarak tanıtıp bölgede uyuşturucu ticareti yapan Rami A. adlı yabancı uyruklu şüpheliyi tespit etti. Zanlının eşkalini belirleyen polis, dün omzunda ‘şahin’ dövmesi bulunan ve eşkale uyan bir kişiyi takibe aldı. Beylikdüzü’nde söz konusu uyuşturucu satıcısına ‘dur’ ihtarında bulunan polis, zanlının kaçmasıyla birlikte peşine düştü.
Polis ile Rami A. adlı torbacı arasında yaşanan kovalamaca Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’ne kadar devam etti. Zanlı, mahallede bulunan bir binaya girerken polis, zanlının saklandığı binaya operasyon düzenledi. Şüpheli Rami A.’nın girdiği evin kendi ikamet ettiği daire olduğu anlaşıldı. Şüpheli burada gözaltına alınırken, üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde geniş çaplı arama yapılırken, aramalarda, süt kutularına ve bazlama ekmek aralarına özenle gizlenmiş 2 kilo 43 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 lira para ele geçirildi. Zanlıyla birlikte yabancı uyruklu, Abdullah M.(20), Muhammed M.(20), Mohamad A.(25), Amran Al Z.(26) ve Hani H.(27) adlı 5 şüpheli daha yakalandı.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Altı şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandıkları belirtildi.

Süt kutuları ve ekmek arasından uyuşturucu çıktı

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