HABER

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde süt sağma makinesinden elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Emine Akkoç (33) evlerinin yakınında bulunan ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı.

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde süt sağma makinesinden elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Emine Akkoç (33) evlerinin yakınında bulunan ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı. Akkoç, süt sağdığı sırada iddiaya göre makineden elektrik akımına kapıldı. Sağılan sütleri almak için ahıra gelen süt toplayıcısının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emine Akkoç’un hayatını kaybettiği öğrenildi. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayın gerçekleştiği ahırda incelemelerde bulunurken soruşturma başlatıldı.
Emine Akkoç’un cesedi olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından toprağa verilecek.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Aksaray'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralıAksaray'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Elektrikli bisiklet sürücüsü tırın altında can verdiElektrikli bisiklet sürücüsü tırın altında can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.