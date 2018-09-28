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Süt sağma makinesindeki kaçak elektrik akımına kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, Hüseyin Düzoğlu (67) süt sağma makinesindeki elektrik akımına kapıldı.

Süt sağma makinesindeki kaçak elektrik akımına kapıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, Hüseyin Düzoğlu (67) süt sağma makinesindeki elektrik akımına kapıldı. Ahırda baygın halde bulunan Düzoğlu, hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Düzoğlu ineklerini sağmak için ahıra girdi. Bir süre sonra Hüseyin Düzoğlu'ndan haber alamayan yakınları ahıra gitti. Hüseyin Düzoğlu'nu baygın halde gören yakınları 112 Acile haber verdi. Süt sağma makinesindeki kaçak elektrik akımına kapıldığı belirlenen Düzoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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