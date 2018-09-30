HABER

Süt sağmak isterken elektrik akımına kapılarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvanlarını sağmak isteyen kadın, süt sağma makinesini çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvanlarını sağmak isteyen kadın, süt sağma makinesini çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi Asude Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan dört çocuk annesi Döndü Çağlı (55), ahırdaki büyükbaş hayvanlardan süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı.

Bu sırada elektrik akımın kapılan Çağlı, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Döndü Çağlı'nın cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Usta oyuncu Kemal İnci, İzmir'de öldü (2)Usta oyuncu Kemal İnci, İzmir'de öldü (2)
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteriTürk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elektrik akımına kapıldı Ereğli Konya

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.