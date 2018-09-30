Süt sağmak isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvanlarını sağmak isteyen kadın, süt sağma makinesini çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi Asude Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan dört çocuk annesi Döndü Çağlı (55), ahırdaki büyükbaş hayvanlardan süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı.
Bu sırada elektrik akımın kapılan Çağlı, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Döndü Çağlı'nın cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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