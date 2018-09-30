HABER

Süt sağmak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde ahırda büyükbaş hayvanlarını sağmak isteyen Döndü Çağlı (55), süt sağma makinesini çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.  Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Atakent Mahallesi Asude Caddesi'nde meydana geldi.

Süt sağmak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde ahırda büyükbaş hayvanlarını sağmak isteyen Döndü Çağlı (55), süt sağma makinesini çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Atakent Mahallesi Asude Caddesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Döndü Çağlı, ahırdaki büyükbaş hayvanlarını sağmak istedi. Süt sağma makinesini çalıştıran Çağlı, elektrik kaçağı sonucu akıma kapıldı. Çağlı'nın akıma kapıldığını fark eden çocukları, elektriği şalterden kapattı. Ardından 112 Acil Servisi arayıp yardım çağırdı. Çağlı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Süt sağmak isterken elektrik akımına kapılıp, öldüSüt sağmak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Çorlu'da yağış kaza getirdi: 3 yaralıÇorlu'da yağış kaza getirdi: 3 yaralı
Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Photoshop'un en güzel hali

Photoshop'un en güzel hali

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Fatih'te ceset bulundu

Fatih'te ceset bulundu

Hepsini imha ettiler

Hepsini imha ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.