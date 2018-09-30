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Süt sağmak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde ahırda büyükbaş hayvanlarını sağmak isteyen Döndü Çağlı (55), süt sağma makinesini çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.  Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Atakent Mahallesi Asude Caddesi'nde meydana geldi.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde ahırda büyükbaş hayvanlarını sağmak isteyen Döndü Çağlı (55), süt sağma makinesini çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Atakent Mahallesi Asude Caddesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Döndü Çağlı, ahırdaki büyükbaş hayvanlarını sağmak istedi. Süt sağma makinesini çalıştıran Çağlı, elektrik kaçağı sonucu akıma kapıldı. Çağlı'nın akıma kapıldığını fark eden çocukları, elektriği şalterden kapattı. Ardından 112 Acil Servisi arayıp yardım çağırdı. Çağlı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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