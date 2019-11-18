’Süt senin gurur Mersin’in projesi ile 56 bin öğrenci ücretsiz süt içiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta süt içme alışkanlığı kazandırmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla ’Süt senin gurur Mersin’in’ sloganıyla yola çıktığı okul sütü projesiyle ilk haftada 56 bin öğrenciye sütlerini ulaştırdı.

Proje kapsamında Mersin’in 3 ilçesindeki 33 okulda, haftanın 2 günü 200 milimetrelik paketlerde süt dağıtımı gerçekleştiriliyor. Akdeniz’de 17, Toroslar’da 7 ve Tarsus’ta 9 okul olmak üzere başlatılan proje, özellikle Mersin’in dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.

“Yerel üreticilerimizden aldığımız sütü, öğrencilerimize sunmuş bulunmaktayız”

Proje kapsamında Mersin Bölgesi S.S. Mersin Narenciye ve Tarım Ürünleri Kooperatifler Birliği’nden temin edilen sütler, paketlenerek çocuklara ulaştırılıyor. Projenin çocukların gelişimine ve yerli üreticinin kalkınmasına fayda sağladığını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, “Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerimizde özellikle dezavantajlı okullarımıza yönelik süt projemizi başlatmış bulunuyoruz. Haftanın iki günü kendilerine dağıtılacak. Haftalık 56 bin paket dağıtıma ulaşmış olacağız. Buradaki amacımız, bu çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı sağlamak. Bu amaçla projeyi yerel üreticilerimizden aldığımız sütü paketleyerek sonrasında öğrencilerimize sunmuş bulunmaktayız. Şu anda bunun mutluluğu içerisindeyiz” dedi.