HABER

’Süt senin gurur Mersin’in projesi ile 56 bin öğrenci ücretsiz süt içiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta süt içme alışkanlığı kazandırmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla ’Süt senin gurur Mersin’in’ sloganıyla yola çıktığı okul sütü projesiyle ilk haftada 56 bin öğrenciye sütlerini ulaştırdı.Proje kapsamında Mersin’in 3 ilçesindeki 33 okulda, haftanın 2 günü 200 milimetrelik paketlerde süt dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta süt içme alışkanlığı kazandırmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla ’Süt senin gurur Mersin’in’ sloganıyla yola çıktığı okul sütü projesiyle ilk haftada 56 bin öğrenciye sütlerini ulaştırdı.
Proje kapsamında Mersin’in 3 ilçesindeki 33 okulda, haftanın 2 günü 200 milimetrelik paketlerde süt dağıtımı gerçekleştiriliyor. Akdeniz’de 17, Toroslar’da 7 ve Tarsus’ta 9 okul olmak üzere başlatılan proje, özellikle Mersin’in dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.

“Yerel üreticilerimizden aldığımız sütü, öğrencilerimize sunmuş bulunmaktayız”
Proje kapsamında Mersin Bölgesi S.S. Mersin Narenciye ve Tarım Ürünleri Kooperatifler Birliği’nden temin edilen sütler, paketlenerek çocuklara ulaştırılıyor. Projenin çocukların gelişimine ve yerli üreticinin kalkınmasına fayda sağladığını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, “Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerimizde özellikle dezavantajlı okullarımıza yönelik süt projemizi başlatmış bulunuyoruz. Haftanın iki günü kendilerine dağıtılacak. Haftalık 56 bin paket dağıtıma ulaşmış olacağız. Buradaki amacımız, bu çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı sağlamak. Bu amaçla projeyi yerel üreticilerimizden aldığımız sütü paketleyerek sonrasında öğrencilerimize sunmuş bulunmaktayız. Şu anda bunun mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Çocuklar için gerçekten yerinde bir hareket olmuş”
Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin ücretsiz süte ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Uluğ İlkokulu Müdürü Adem Gençoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanlığının başlatmış olduğu okul sütü dağıtım projesi, kalkınmada geri kalmış ya da dezavantajlı bölgedeki gelişim çağındaki çocuklar için gerçekten yerinde bir hareket olmuş. Çocukların gelişiminde hepimizin bildiği gibi katkı sunacaktır. Kendilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Süt içeceğiz, mutlu olacağız, büyüyeceğiz”
Üçüncü sınıf öğrencisi Muhammet Samet Şos, okul sütü için Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Süt dağıttılar. Sütün tadını çok sevdim. Sütü zaten seviyordum. Bu daha da lezzetliymiş. Üstelik süt çok sağlıklı bir ürün. Eğer süt içersek, sağlıklı büyürüz ve zihnimiz de çok iyi çalışır" ifadelerini kullandı.

PARTNERElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakip
HDP önündeki eylemde 77'nci günHDP önündeki eylemde 77'nci gün
Kamyon devrildi, kasasındaki çeltik yola saçıldı: 1 yaralıKamyon devrildi, kasasındaki çeltik yola saçıldı: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili son dakika açıklaması

Flaş terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması!

İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu

Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu!

Son dakika! Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması olayında yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Yunan polisi 30 göçmeni dövüp, değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdi

Yunan polisi 30 göçmeni dövüp, değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.