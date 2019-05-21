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’Süt Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

Bursa’daki okullardan öğretmenleri ile birlikte gelen minik öğrenciler, Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen ’Süt Şenliği’nde gönüllerince eğlendi.Eker Gıda, 21 Mayıs Dünya Süt Günü’nü yüzlerce çocuğun katıldığı geleneksel Süt Şenliği ile kutladı.

’Süt Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlendi

Bursa’daki okullardan öğretmenleri ile birlikte gelen minik öğrenciler, Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen ’Süt Şenliği’nde gönüllerince eğlendi.
Eker Gıda, 21 Mayıs Dünya Süt Günü’nü yüzlerce çocuğun katıldığı geleneksel Süt Şenliği ile kutladı. Eker Meydan’da toplanan bine yakın minik öğrenci eğlenirken, sütün faydaları ve süt içme alışkanlığının sağlanması konusunda bilinçlenmelerini amaçlayan aktivitelere katıldı. Her türlü eğitici ve öğretici aktivitenin bulunduğu şenlikte çocuklar sütün yararlarını eğlenceli bir dille anlatan yarışmalarla da hünerlerini sergiledi.
Kukla şov, illüzyon, palyaço ve benzeri gösterilerin yer aldığı eğlencede şişme oyun parklarındaki çocukların mutluluğu gün boyunca devam etti.
Dünya Süt Günü’nü, çocuklara yönelik bir şenlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Eker Süt Ürünleri Marka Müdürü Özge Kiraz, "21 Mayıs Dünya Süt Günü şenliği bizim çok sahiplendiğimiz ve artık firmamızla özdeşleşen bir organizasyon haline geldi. Eker olarak gelenekselleştirdiğimiz bu şenlikle sütün hayatımızda ne kadar önemli bir besin kaynağı olduğunu çocuklara eğlenceli bir dille anlatıyoruz. Süt tüketimi ile ilgili bilinçlerinin artırımını sağlayacağız. Şu anda bine yakın çocuk bulunuyor. Çeşitli okullardan geldiler. Önümüzdeki yıl daha da artmasını ve farklı illerde de çocukları bilinçlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.

’Süt Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlendi

’Süt Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlendi

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