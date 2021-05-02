Süt şişesi sandığı nesne el bombası çıktı! İkinci Dünya Savaşı'ndan beri oradaymış

İngiltere’nin Hampshire bölgesindeki Bramdean köyünde yaşayan James Osborne, 2 milyon 763 bin dolarlık (22 milyon 900 bin TL) evinin altında bulduğu 48 adet nesneyi süt şişesi sandı. Osborne bulduklarının İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma el bombaları olduğunu fark etti. Panikle itfaiyeyi arayan Osborne yardım istedi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Olay yerine gelen bomba imha ve itfaiye ekipleri, tahta kutunun içinde bulunan el bombalarını kontrolü şekilde imha etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

"SÜT ŞİŞESİ SANDIĞIMIZ ŞEY ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Osborne, "Süt şisesi sandığımız şey, bomba çıktı. Ve alev topuna dönüştü. Şaşkınım" dedi.

