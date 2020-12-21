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  4. Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü

Süt tankeri devrildi, tonlarca süt yola döküldü

21.12.2020 20:10 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de virajı alamayan süt tankeri devrildi.

Kayseri’de virajı alamayan süt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü hafif yaralanırken, tonlarca sütte yola döküldü.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erciyes Yolu’nda meydana gelen kazada İbrahim G. yönetimindeki 42 ATH 80 plakalı süt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İbrahim G. hafif yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada devrilen tankerdeki tonlarca süt yola dökülürken, karayolu beyaza büründü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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