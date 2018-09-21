HABER

Süt tankerinin direğe çarpma anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

Süt tankerinin direğe çarpma anı güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde süt tankerinin direğe çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 09 CBD 91 plakalı süt tankeri, ilçe girişinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kazanın, tankerin sağ ön lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde tankerin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!
Tunceli'den İdlib'e bir tabur komando gönderildiTunceli'den İdlib'e bir tabur komando gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli süt tankeri tanker trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.