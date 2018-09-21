Süt tankerinin direğe çarpma anı güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde süt tankerinin direğe çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 09 CBD 91 plakalı süt tankeri, ilçe girişinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kazanın, tankerin sağ ön lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde tankerin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
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