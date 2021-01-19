Süt Ürünleri fabrikalarından öğrencilere tablet desteği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de iki süt ürünleri fabrikası Dereköy İlk ve Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, Dereköy’de faaliyet gösteren Dereköy Süt Ürünleri ve Özpey Süt Ürünleri fabrikaları sahiplerinden her birinin 5’er tane olmak üzere okul idaresine teslim ettikleri 10 tabletin ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırıldığını ve tablet desteği devam ettikçe ihtiyacı olan tüm öğrencilere ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi.

Kılıç, " Köyümüzdeki eğitim sevdalısı süt ürünleri fabrikaları sahipleri “her şeyden önce eğitim, biz de uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın yanındayız ve her türlü desteği sağlarız” diyerek okulumuza 5’er adet tablet hediye ettiler. Dereköy Süt Ürünleri ve Özpey Süt Ürünleri fabrikası sahiplerine geleceğimizin ışığı öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecinde yapmış oldukları, sürpriz hediyeler ve tabletler için teşekkür ediyorum. İmkansızlıklar eğitime engel olmamalı. Bir çocuk, koskocaman bir dünya geleceğimiz demek "diye konuştu.

