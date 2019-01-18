"Süt ürünlerinden 600'ün üzerinde mikroorganizma elde edildi"

Dünyada 68 ülkede 600 kültür koleksiyonunda 1 milyon 750 bin mikroorganizmanın bulunduğunu anlatan Kayacan, "Yoğurt ve peynir gibi fermente ürünlerin üretiminde kullanılan özellikleri belirlenmiş mikroorganizmalara da 'starter kültür' adı verilmektedir. Ülkemizde henüz starter kültür üretilmediğinden yurt dışından alınan kültürler kullanılmakta ancak kullanılan bu kültürler de maalesef Türk damak tadına uymamaktadır. Ülkemize özgü geleneksel ürünlerimizden bakterilerin izolasyonu ve tanımlanması da bu yüzden büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası toplantı salonunda yapılan "Süt Ürünleri Gen Kaynaklarımızı Geleceğe Aktarıyoruz" panelinin açılışında konuşan Kayacan, tüm dünyada genetik kaynakların korunmasına yönelik uluslararası, bölgesel ve ulusal kültür koleksiyonlarının kurulduğunu aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, Bursa'da kurulan Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankasının açılışından bu yana çeşitli illerden 300'e yakın geleneksel süt ürünü toplandığını ve 600'ün üzerinde mikroorganizmanın elde edildiğini belirtti.

Kayacan, Gen Bankasının ülkenin değişik yörelerinden elde edilen özellikle endüstriyel değeri olan fermente ürünlerdeki mikroorganizmaların tespiti ve tanımlanması, gıdalarda mikroorganizma kültür koleksiyonunun oluşturulmasına, fermente ürünlerde kullanılacak starter kültürlerin üretim koşullarının ortaya konulmasına, elde edilen kültürlerin Ar-Ge çalışmalarında kullanılmasına, özel sektörün ihtiyaç duyduğu endüstriyel kültürlerin de ticari olarak üretimine destek sağlanmasına, ulusal gıda gen kaynaklarının tescil edilmesi ve korunmasına, kamu ve özel sektörün konuyla ilgili ihtiyaç duyduğu eğitimlerin verilmesine imkan sağlayacağını vurguladı.

Gen kaynaklarının korunması adına yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Kayacan, "Gen Bankamızda açılışından günümüze özellikle hayvancılığın fazla olduğu Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik başta olmak üzere 300'e yakın geleneksel süt ürünü toplanmış ve 600'ün üzerinde de mikroorganizma elde edilmiştir. Açılışını yaptığımız Süt Ürünleri Pilot Tesisimiz, gıda sektörü paydaşlarımız ve üniversitelerimizin Ar-Ge çalışmalarında ortak olarak kullanılacaktır." diye konuştu.