HABER

Süt ve süt ürünlerini üreten firmalarda denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul'da faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim yaptı.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul'da faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim yaptı.
Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilde başlatılan 'ürün bazlı' gıda denetimlerinin bugünkü ayağı süt ve süt ürünleri oldu. Türkiye çapında yapılan denetimlere toplam 758 denetçi katıldı. İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir süt ve süt ürünleri fabrikasını aniden denetlemeye gelen ekiplere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da eşlik etti. Denetimlerde, üretim yapan tesislerin hijyen koşulları, fiziki şartları ve süt ve süt ürünlerinin oda içerisindeki sıcaklıkları denetlendi. Gıda kontrol ekipleri, gerekli incelemeleri yapmak üzere süt ve süt ürünlerinden numuneler aldı.

DIŞARDAN SÜT ALMAYIN
Açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz, "Dün itibariyle başlayan ürün bazlı denetimlerimiz, ilimizde süt ve süt ürünleri üreten işlemlerde devam ediyor. Bugün bu fabrikada sütün geçtiği tüm işlemleri yerinde inceledik ve gerekli numuneleri almış bulunmaktayız. Geleceğimiz için süt çok önemli. Vatandaşlara uyarımız süt bizim için nasıl hayati öneme sahip bir ürün ise zararlı mikroorganizmaların üremesi içinde elverişli bir ortam sunuyor. Vatandaşlarımız sokakta satılan sütü almamalarını öneriyoruz. Vatandaşta yanlış bir algı var tesislerde üretilen sütlerin raf ömürleri uzun diye katkı maddesi olduğu düşünülüyor. Ancak bu konuda yanlış algı var. 2019 yılında 226 tane süt ve süt ürünü işletmesine 556 tane denetim gerçekleştirdik. Ve her denetimde örnekler alınarak gerekli incelemeler yapıldı. Raf ömrünün uzun olması homojen ve steril ortam yapıldığı için raf ömrü uzun oluyor. Yoğurt veya ayrana katkı maddesi katıldığını tespit ettiğimiz zaman 23 bin TL para cezası kesilip ifşa ediyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildiDatça'da yağmur; evine kayıkla girebildi
Bakan Varank: Savunma sanayi şirketlerimiz 5 yılda 7 milyar liralık sipariş aldıBakan Varank: Savunma sanayi şirketlerimiz 5 yılda 7 milyar liralık sipariş aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnegöl'de 2010 yılındaki olaylara ilişkin 77 sanığın cezası belli oldu

İnegöl olaylarında karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bozdoğan Füzesi açıklaması

Erdoğan açıkladı! 2020'de envantere girecek

FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı

İBB'de üst düzey atama

Arnavutluk'ta depremden kurtulan Türk Ercan Yağmur yaşadıklarını anlattı

Depremden kurtulan Türk yaşadıklarını anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.