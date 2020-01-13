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  4. Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu

Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:12 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, süt zannettiği şişedeki sıvı deterjanı içince fenalaşan 4 yaşındaki Yağmur B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, süt zannettiği şişedeki sıvı deterjanı içince fenalaşan 4 yaşındaki Yağmur B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, Mesudiye Mahallesi, Şen Sokak'taki sitede meydana geldi. Sevilay (26) ve Tuncay B. (28)çiftçinin çocukları Yağmur, süt zannettiği şişe içerisinde bulunan sıvı deterjanı içti. Bu durumu son anda gören Sevilay B., çocuğunun bunu daha fazla içmesini engelledi. Ancak fenalaşan çocuk, özel araçla hemen İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Yağmur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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