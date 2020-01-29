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Sütbank davasında açıklanan rakamlar dudak uçuklatan cinsten

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Ponzi Sistemi artık bu sistemi Türkiye’de duymayan kalmadı. İlk olarak 1910 yılında Charles Ponzi tarafından uygulanan yatırım şekli olarak gösterilen Ponzi sistemi (Saadet Zinciri), sisteme ilk etapta dahil edilen insanların yatırımlarıyla, sonraki katılımcıların kar paylarını ödeme üzerine kurulu.

Sütbank davasında açıklanan rakamlar dudak uçuklatan cinsten

Bir süre sonra istisnasız olarak patlayan bu sistem, en son Çiftlik Bank olayı ile tekrar gündeme gelmişti.

PONZİ SİSTEMİ NEDİR?

İnsanların Çiftlik Bank olayından sonra ders çıkardığı ve bu tip Ponzi sistemlerine giriş yapmayacağı düşünülüyordu. Ancak herkes her zaman kolay yoldan para kazanmak ister. Bu geçmiştede böyleydi gelecekte de böyle olacak. Bu yüzden bu sistemlerin ardı arkası kesilmeyecek. Şimdi ise yine Ponzi sistemine dayalı olan Sütbank olayı patlak verdi.

Ereğli’de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri A.Ş., aralarında avukat, fabrika sahipleri, emekli general, albay, astsubay, polis, doktorların bulunduğu tam 1.300 kişiden 120 milyon TL para topladı. 400 dönüm üzerine çiftlik kuran firma daha sonra Sütbank adını verdiği Ponzi sistemini hayata geçirdi. Sisteme dahil olmak isteyenlerin en az 5 inek satın alması gerektiğini belirten firma, inek başı olarak 6.000 TL tutar belirledi.

Satın alınan bu ineklerden düzenli olarak süt parası ödeme yapacağını belirten firmada işler daha sonra yolunda gitmedi. 2016 yılında ineklerin öldüğünü belirten firma ödemeleri yapmamaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda ise firmaya şikayetlerin artması ile dava açıldı. Dava sonucu bunun bir Ponzi sistemi olduğu ve 120 milyon TL tutarında para toplandığı ortaya çıktı. Şimdilik davanın akıbeti ve sisteme dahil olanların toplam zararı bilinmiyor. Muhtemelen bu olay da tarihe 2. Çiftlik Bank olayı olarak geçecek.

Siz siz olun şunu asla unutmayın. Kolay para kazanmak diye bir şey yoktur. Eğer paranız varsa daha güvenilir yatırımlara yönelin. Az para ile çok kazanım olmaz. Para parayı çeker. Bu altın kuraldır. 1’e 5’e veren sistemler kaderleri gereği illa ki bir noktadan sonra çöker.

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Anahtar Kelimeler:
Sütbank davası Ponzi sistemi

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