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Sütçü İmam Üniversitesi'nden 'element' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:35 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi, Didim'de bulunan gök taşlarında tespit edilen elementlerden 6'sının dünyada olmadığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı.

Sütçü İmam Üniversitesi'nden 'element' açıklaması

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi, Didim'de bulunan gök taşlarında tespit edilen elementlerden 6'sının dünyada olmadığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamada, merkez laboratuvarında yapılan incelemede tespit edilen 26 elementin kökenine ilişkin yorum yapılmadığına dikkat çekildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde Rumi Çatıkkaş isimli vatandaş, geçen Eylül ayında bulduğu ve zerinde hayvan ile insan figürleri olduğunu fark ettiği 5 gök taşını inceleme yapılması için Kahramanmaraş Üniversitesi Sütçü İmam Üniversitesi Üriversite- Sanayi- Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Laboratuvarı'na gönderdi. Laboratuvarda görevli yüksek fizik ve kimya mühendislerince XRF cihazıyla gök taşının analizi yapıldı. Analiz sonucunda; periyodik cetvel içerisinde yer alan 26 element ve oksit bileşik formları rapor halinde Rumi Çatıkkaş'a iletildi.
Raporun ardından Rumi Çatıkkaş isimli vatandaşın medyaya gök taşında tespit edilen 26 elementten 6'sının dünyada olmadığına yönelik yorumda bulunması üzerine Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, dünyada olmayan 6 element tespit edildiğine yönelik vatandaş yorumunun gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şöyle denildi:
"Habere konu olan malzeme tarafımıza 24.09.2018 tarihinde Alper Altay isimli şahıs tarafından elden teslim edilmiştir. Malzeme içeriği hakkında bilgi istenmiştir. Buna istinaden yarı kantitatif bir analiz tekniği olan XRF cihazıyla bu malzemenin analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda periyodik cetvelde yer alan 26 adet element ve oksit bileşik formları verilmiştir. Raporda malzemenin kökeni hakkında herhangi bir yorum bulunmamaktadır."

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