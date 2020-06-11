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Sütlü irmik tatlısı: Tatlı krizlerinin en hızlı kurtarıcısı

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sütlü irmik tatlısı, kolay mı kolay hafif mi hafif... Bir kere yaptınız mı sürekli aklınızın bir köşesinde yer alacak. Ne zaman tatlı bir şeyler isteseniz aklınıza bol sütlü irmik tatlısı gelecek. Sadece 15 dakikada hazır!

Sütlü irmik tatlısı: Tatlı krizlerinin en hızlı kurtarıcısı

Sütlü irmik tatlısı tarifi, pratik ve kolay tarifler listesinin her zaman en başında yer alır. İnsanın yedikçe yiyesi geldiği hafif sütlü irmik tatlısı ile kendinize veya misafirlerinize ferah bir tatlı keyfi yaşatabilirsiniz. Düşük kalorisi, mükemmel lezzeti ile sütlü irmik tatlsısını diyet yapanlar bile rahatlıkla yiyebilir. Her mevsimin tatlısı olan sütlü irmik tatlısını dilediğiniz malzemelerle süsleyip, damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Tepside veya borcamda sütlü irmik tatlısı için malzemeler;

  • 1 litre süt
  • 1 buçuk su bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı margarin

SÜTLÜ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

  • Süt, şeker ve irmiği derin bir tencereye alın.
  • Kısık ateşte karıştırıcı yardımıyla göz göz olana kadar sürekli karıştırın.
  • Karışım kaynadıktan sonra içine vanilyayı ve margarini ekleyin.
  • Boza kıvamına gelen karışımı, hafif ısıtılmış tepsi veya borcama dökerek soğumasını bekliyoruz.
  • Soğuyan tatlıyı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI

  • Sütlü irmik tatlısını yaparken sürekli karıştırmanız çok önemli.
  • Tatlıyı dökeceğiniz kabı önceden ısıtmayı unutmayın.
  • Dolapta birkaç saat bekleyen irmik tatlısı, daha lezzetli olacaktır.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI ÇEŞİTLERİ

Kolay ve pratik olan sütlü irmik tatlısını damak tadınıza göre lezzetlendirebilirsiniz. Son zamanlarda sütlü irmik tatlısının en çok tercih edilen çeşitleri arasında kakaolu sütlü irmik tatlısı, sütlü bisküvili irmik tatlısı, haşaşlı sütlü irmik tatlısı ve portakallı sütlü irmik tatlısı yer alıyor.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI SUNUMLARI

Borcama aldığınız sütlü irmik tatlısını soğuduktan sonra dilimleyip, üzerine çikolaya sosu dökerek servis edebilirsiniz.

Kışın daha çok tercih edilen sunumlardan birisi ise tatlının üzerine tarçın serpmektir.

Çekilmiş ceviz, fındık veya antep fıstığı serperek de tatlınızı servis edebilirsiniz.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI KALORİ

Orta büyüklükteki 1 porsiyon sütlü irmikli tatlı kalori miktarı yaklaşık olarak 218 kcal olup çoğu tatlıya göre hafif bir tatlıdır.

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