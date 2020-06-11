Sütlü irmik tatlısı: Tatlı krizlerinin en hızlı kurtarıcısı

Sütlü irmik tatlısı tarifi, pratik ve kolay tarifler listesinin her zaman en başında yer alır. İnsanın yedikçe yiyesi geldiği hafif sütlü irmik tatlısı ile kendinize veya misafirlerinize ferah bir tatlı keyfi yaşatabilirsiniz. Düşük kalorisi, mükemmel lezzeti ile sütlü irmik tatlsısını diyet yapanlar bile rahatlıkla yiyebilir. Her mevsimin tatlısı olan sütlü irmik tatlısını dilediğiniz malzemelerle süsleyip, damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz.
Tepside veya borcamda sütlü irmik tatlısı için malzemeler;
Afiyet olsun.
Kolay ve pratik olan sütlü irmik tatlısını damak tadınıza göre lezzetlendirebilirsiniz. Son zamanlarda sütlü irmik tatlısının en çok tercih edilen çeşitleri arasında kakaolu sütlü irmik tatlısı, sütlü bisküvili irmik tatlısı, haşaşlı sütlü irmik tatlısı ve portakallı sütlü irmik tatlısı yer alıyor.
Borcama aldığınız sütlü irmik tatlısını soğuduktan sonra dilimleyip, üzerine çikolaya sosu dökerek servis edebilirsiniz.
Kışın daha çok tercih edilen sunumlardan birisi ise tatlının üzerine tarçın serpmektir.
Çekilmiş ceviz, fındık veya antep fıstığı serperek de tatlınızı servis edebilirsiniz.
Orta büyüklükteki 1 porsiyon sütlü irmikli tatlı kalori miktarı yaklaşık olarak 218 kcal olup çoğu tatlıya göre hafif bir tatlıdır.
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