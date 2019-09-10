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Sütteki toksik madde evde tespit edilebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:18 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen kağıt tabanlı biyosensörle sütün içindeki aflatoksin isimli toksik maddenin oranı belirlenebilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen kağıt tabanlı biyosensör, sütün içindeki kanserojen madde aflatoksinin tespitini laboratuvar ortamlarından evlere taşıyacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Dağhan Gökdel ile Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Gül'ün danışmanlığını yürüttüğü projede, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencileri Öznur Mete ve Kuter Erdil ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Tuğçe Ayraç ve Gökalp Akcan birlikte çalıştı.

Öğrencilerin geliştirdiği kağıt tabanlı biyosensörle sütün içindeki aflatoksin isimli toksik maddenin oranı tespit edilebilecek. Karaciğer kanserinin de etken maddesi olarak bilinen aflatoksini tespit edecek sensörün sadece 5 cent maliyeti olacak ve ev ortamında da kullanılabilecek.

TÜBİTAK destekli projenin 2021 yılında tamamlanması ve ticari ürün olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

- Proje bilim camiasına sunuldu

Lozan'da uluslararası bir kongrede projeyi bilim camiasına sunan Kuter Erdil, sütte aflatoksin olup olmadığını ölçen cihazların bulunduğunu belirterek, "Ancak pahalı olan bu cihazlar laboratuvar ortamında kullanılabiliyordu. Analizin ulaşılabilir hale gelmesi, herkesin evinde çok ucuz bir maliyetle yapabilmesi için bu biyosensör üzerinde çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz şey aslında küçük boyutlarda bir kağıt. Kağıdın içinde aflatoksini tutan bir madde var. Sütte aflatoksin varsa kağıda tutunup bükülme yaratıyor. Böylece varlığı tespit ediliyor. Bu zararlı maddenin sütteki miktarı çoksa bükülme de çok fazla oluyor. Bu da o sütü içmemeniz gerektiğini size söylemiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Projenin danışmanlarından Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Gül, benzer bir sistem üzerinde gluteni ölçmek amacıyla da çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gıdadaki az miktarda glutenin varlığı bile bazı insanları ciddi şekilde rahatsız edebiliyor. Biyosensör ilerleyen dönemlerde yeterince geliştirildiğinde gideceğiniz restoranda gelen yemeğin veya tatlının içinde gluten var mı yok mu, miktarı az mı çok mu anlamanızı mümkün hale getirecek."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bilgi Üniversitesi kanserojen madde süt

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