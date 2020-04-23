Sütten ağzı yandı bir kere: Facebook'tan ikinci bir skandala karşı yeni önlem!

Facebook'un adının karıştığı Cambridge Analytica skandalı malumunuz. Bu skandal Cambridge Analytica adlı bir şirketin Facebook'taki milyonlarca kişinin verisini kullanarak ABD seçimlerinde manipülasyon yapıldığını göstermişti bizlere. Bu skandalı ne dünya kamuoyu ne de Facebook unutmadı. Zira, bu skandal yüzünden Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg mahkeme salonlarına girmek ve kendilerini savunmak zorunda kaldı. Kendilerinin suçlu olup olmadığı hukuğun vereceği karar ancak görünen o ki sütten bir kere ağzı yanan Facebook bir daha bu hatalara düşülsün istemiyor.

FACEBOOK ÜLKELERİ DEŞİFRE EDECEK

Facebook, yeni bir uygulama başlattığını bildirdi. Bu uygulamanın hedefinde seçimlerle alakalı paylaşımlar olacak. Facebook bundan böyle seçimlerle ilgili yapılacak her paylaşımın altına, o paylaşımın hangi ülkeden yapıldığına dair etiketler ekleyecek. Böylece hesapların hangi ülke kaynaklı olduğu, ne kadar zamandır Facebook'ta olduğu ve Facebook'ta nasıl paylaşımlar yaptığı kısa sürede anlaşılabilecek. Yani insanlar her denilene kanmayacak.