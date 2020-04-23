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Sütten ağzı yandı bir kere: Facebook'tan ikinci bir skandala karşı yeni önlem!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 10:29 | Son Güncelleme

Facebook, Cambridge Analytica skandalının ikinci bir örneğinin yaşanmaması için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulamaya sayesinde Facebook, seçimlerle alakalı paylaşımlara 'şeffaflık' getirecek.

Sütten ağzı yandı bir kere: Facebook'tan ikinci bir skandala karşı yeni önlem!

Facebook'un adının karıştığı Cambridge Analytica skandalı malumunuz. Bu skandal Cambridge Analytica adlı bir şirketin Facebook'taki milyonlarca kişinin verisini kullanarak ABD seçimlerinde manipülasyon yapıldığını göstermişti bizlere. Bu skandalı ne dünya kamuoyu ne de Facebook unutmadı. Zira, bu skandal yüzünden Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg mahkeme salonlarına girmek ve kendilerini savunmak zorunda kaldı. Kendilerinin suçlu olup olmadığı hukuğun vereceği karar ancak görünen o ki sütten bir kere ağzı yanan Facebook bir daha bu hatalara düşülsün istemiyor.

FACEBOOK ÜLKELERİ DEŞİFRE EDECEK

Facebook, yeni bir uygulama başlattığını bildirdi. Bu uygulamanın hedefinde seçimlerle alakalı paylaşımlar olacak. Facebook bundan böyle seçimlerle ilgili yapılacak her paylaşımın altına, o paylaşımın hangi ülkeden yapıldığına dair etiketler ekleyecek. Böylece hesapların hangi ülke kaynaklı olduğu, ne kadar zamandır Facebook'ta olduğu ve Facebook'ta nasıl paylaşımlar yaptığı kısa sürede anlaşılabilecek. Yani insanlar her denilene kanmayacak.

facebook

TROLL HESAPLARIN YÖNLENDİRMELERİNE SON

Facebook'un yeni uygulamasının amacı ise çok basit bir şekilde seçimlerdeki dezenformasyonu önlemek. Örneğin, Facebook'ta yer alan ve aday karşıtı paylaşımlarda bulunan yüzlerce 'troll' hesabın geçtiğimiz günlerde İran ve Rusya kaynaklı olduğu tespit edilmişti. İşte Facebook'ta tam olarak bu paylaşımların önüne geçecek ve ülkesinde siyasi seçim yapılacak seçmenlerin sosyal medya aracılığıyla yönlendirilmesine imkan tanımayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook Cambridge Analytica seçim ABD Mark Zuckerberg Uygulama Rusya İRAN troll

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