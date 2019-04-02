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Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

Antalya’da EXPO 2016 fuar alanının yanından geçmekte olan Aksu Çayı’nda dünyada türüne ender rastlanan Akdeniz foku bulundu.

Antalya’da EXPO 2016 fuar alanının yanından geçmekte olan Aksu Çayı’nda dünyada türüne ender rastlanan Akdeniz foku bulundu. Denizden 7 kilometre içeride çayın içerisinde yüzen Akdeniz fokunu incelemek için Akdeniz Üniversitesinden gelen öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz fokunun yönünü kaybederek çaya girmiş olabileceğini söyledi.
Antalya’nın Aksu ilçesinden geçmekten olan Aksu Çayı içerisinde siyah bir balık türünün olduğunun gören avcılar durumu hemen Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler balığın nesli tükenmekte olan ve dünyada 700 adet kaldığı tahmin edilen Akdeniz foku olduğuna karar verdi. Bunun üzerine durum Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler ise Akdeniz foku hakkında daha fazla bilgi toplamak için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’ndan yardım aldı. İhbar üzerine hemen fokun görüldüğü alana gelen Prof. Dr. Gökoğlu, hayvanı vatandaşların yardımı ile küçük balıkçı teknesinin üzerine çıkarak yaklaşık 30 dakika incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Gökoğlu Akdeniz fokunun yeni doğmuş olabileceğini belirterek annesinin sütten kesmiş olabileceğini kaydetti.
Çayda Akdeniz foku olduğunu öğrenen meraklı vatandaşlar ise çay üzerine gelerek bir yandan fotoğraf çekip diğer yandan da Akdeniz fokunu görme şansı buldu.

"Dünyada 600-700 tane kaldı"
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz fokunun canlı ve sağlığının yerinde olduğuna karar vererek fokun çay içerisinde kalması gerektiğini aksi durumda kurtarılma esnasında kendisine zarar verilebileceğini belirtti. Fok hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "İhbar aldık. Buraya geldik. Doğa güzelliklerini sunmaya devam ediyor. Şu anda denizden 7 kilometre içerideyiz. Bir Akdeniz foku var. Daha bu senenin yavrusu. Sütten yeni kesilmiş. Aksu Çayı’na sığınmış. Burada beslenmeye çalışıyor. Zaman zaman su üzerine çıkıyor. Dünyada toplam sayısı 600-700 tane kaldı. Akdeniz’in hemen dibinde biyolojik zenginliğimizi görüyoruz. İnsanlar ile çok çabuk bağ kurar. Fazla yaklaşmamak gerekir. Dokunmasınlar. Ağ içerisine girmezse iyi olur. Girerse boğulur. Dünyada çok az bulur. Bu muhtemelen Antalya’da falezlerde doğdu. Avlanmak için buraya geldi" dedi.

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu
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