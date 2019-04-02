Sütten yeni kesilen yavru Akdeniz foku, avlanmak isterken kendini Aksu Çayı’nda buldu

Antalya’da EXPO 2016 fuar alanının yanından geçmekte olan Aksu Çayı’nda dünyada türüne ender rastlanan Akdeniz foku bulundu. Denizden 7 kilometre içeride çayın içerisinde yüzen Akdeniz fokunu incelemek için Akdeniz Üniversitesinden gelen öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz fokunun yönünü kaybederek çaya girmiş olabileceğini söyledi.

Antalya’nın Aksu ilçesinden geçmekten olan Aksu Çayı içerisinde siyah bir balık türünün olduğunun gören avcılar durumu hemen Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler balığın nesli tükenmekte olan ve dünyada 700 adet kaldığı tahmin edilen Akdeniz foku olduğuna karar verdi. Bunun üzerine durum Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler ise Akdeniz foku hakkında daha fazla bilgi toplamak için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’ndan yardım aldı. İhbar üzerine hemen fokun görüldüğü alana gelen Prof. Dr. Gökoğlu, hayvanı vatandaşların yardımı ile küçük balıkçı teknesinin üzerine çıkarak yaklaşık 30 dakika incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Gökoğlu Akdeniz fokunun yeni doğmuş olabileceğini belirterek annesinin sütten kesmiş olabileceğini kaydetti.

Çayda Akdeniz foku olduğunu öğrenen meraklı vatandaşlar ise çay üzerine gelerek bir yandan fotoğraf çekip diğer yandan da Akdeniz fokunu görme şansı buldu.