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  4. Sütün içinden çıktı böylesi hiç görülmedi! Saniyelerle hayatta kaldı

Sütün içinden çıktı böylesi hiç görülmedi! Saniyelerle hayatta kaldı

27.04.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna - Rusya savaşı insani dramlara sahne olmaya devam ediyor. Kherson'da yaşayan yaşlı bir kadına Rus askerleri insani yardım yaptı. Paketin içinden çıkan süt kartonunun içinden çıkanlar tüm dünyayı şok etti! Yaşlı kadın sütü içmeden içine bakınca korkunç gerçekle karşılaştı.

Sütün içinden çıktı böylesi hiç görülmedi! Saniyelerle hayatta kaldı

Akıllara durgunluk veren olay Ukrayna'da gerçekleşti. Yaşlı kadına insani yardım adı altında verilen süt kutusunun içinden bomba çıktı! Bubi tuzağı şeklinde oluşturulan bombayı açmadan içine bakan yaşlı kadın ölümden döndü. Yaşananları o kadının oğlu anlattı. Öte yandan yardım çantasının kadına zorla verildiği ifade edildi.

MYNET - DIŞ HABER

Kherson'da yaşanan insanlık dramından korkunç hikayeler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna halkına dağıtılan insani yardım paketinin içindeki sütten bomba çıktı. Ev yapımı bubi tuzağıyla düzenlenen süt kutusunu açmayan kadın, ölümden son anda kurtuldu.

OLASI FACİA SON ANDA ÖNLENDİ!

Ukraynalı yaşlı kadın süt kutusunun kapağındaki telleri son anda fark etti. Daha sonra kutunun içini açan kadın, bubi tuzağını gördü. Fünyeyle yerleştirilen bombanın patlamaması bir faciayı önledi.

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GÜVENLİ OLSUN DİYE UKRAYNA ÜRÜNLERİ DAĞITIYORLAR!

Öte yandan Rus ordusunun hakimiyeti ele aldığı bölgelerde Ukrayna halkının güvenini kazanmak için Ukrayna patentli ürünleri dağıttığı ifade edildi.

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'YARDIM ÇANTASINI ZORLA VERDİLER'

Yaşlı kadının oğlu yaptığı paylaşımlarda annesinin yardım çantasını almak istemediğini Rus askerlerin annesine çantayı zorla verdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
okadar da değil
Ukraynalilar Rusya Birleşik Devletlerinin en nalet ve basa bela milletiydi.. Yalan, dolan hırsızlık, iftira, adam satmak hep onlardaydi.. Hala birseyler değişmemiş..
devletini savunan adamları hakir görmen ilginç.

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