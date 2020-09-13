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Sütyen takmayan Merve Boluğur'un paylaşımına yorum yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı isimli kişiyle geçtiğimiz hafta birlikteliğini bitirmişti. Boluğur, önceki gün siyah taytı ve bluzuyla dikkat çekti. Sütyen giymeyen ünlü oyuncunun göğüs uçlarının belli olması takipçilerini rahatsız etti.

Sütyen takmayan Merve Boluğur'un paylaşımına yorum yağdı

Özellikle sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Tek başına AVM’ye gelen oyuncu, bir süre mağazaları dolaştı.

Aynı gün AVM için tercih ettiği kıyafetleriyle sosyal medyada da paylaşım yapan Boluğur sütyen tercih etmeyince göğüs uçları belli oldu. Siyah bluzu ve tartıyla dikkat çeken güzel oyuncunun bu haline takipçilerinden yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Bazı takipçileri sürekli eleştirilen Boluğur için "sütyen takmıyor sizi mi takacak" yorumunda bulundu. Baz takipçileri ise güzel oyuncunu bu görüntüsünü abartılı buldu.

Ekran Alıntısıt

Yeni sezon için yoğun bir toplantı trafiği yaşadığını söyleyen Merve Boluğur, “Sezon için gelen teklifler var. Dizi, sinema ve reklam filmi teklifleri var. Ama henüz netleşen ve evet bu projede yer alıyorum, diyebileceğim bir durum yok. Ama dediğim gibi yoğun bir dönemden geçiyorum şu sıralar” açıklamasında bulundu.

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