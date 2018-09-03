Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

25 yaşındaki Schell Osoyoos Golf Klubü'ndeki garsonluk işinden sütyen takmayı reddettiği için kovulmuştu.

Schell'e kovulma nedeni olarak servis yaparken tişörtün altına sütyen ya da atlet giyilmesi yönündeki yeni yönetmeliğe uymaması gösterildi.

Schell ise sütyen takmamanın bir sorun olmadığını bilmediğini söylüyor.

Golf klübünün müdürü Doug Robb ise Schell'e yeni giysi yönetmeliğinin kendi güvenliği için gerekli olduğunu söyledi.

"SÜTYEN BERBAT BİR ŞEY"

Schell Robb'un kendisine "alkol alınınca golf kulüplerinde neler olduğunu biliyorum" dediğini aktardı.

Schell iki yıl önce "berbat bir şey olduğu" için sütyen takmayı bıraktığını açıkladı.

Kovulduktan sonra Schell erkeklere yönelik bu tür bir giysi yönetmeliği olmadığı için konuyu mahkemeye taşıma kararı verdi.

Yerel bir haber sitesine konuşan Schell, "Bu cinsiyete dayalı bir konu o yüzden de insan hakları meselesi. Benim göğüs uçlarım varsa erkeklerin de var" dedi.

CBC televisyonuna bu konuda görüş bildiren avukat Nadia Zaman "Sadece kadın çalışanların sütyen takması talep edilir ve buna benzer bir uygulama erkek çalışanlar için istenmezse bunu meşru gösteremezler" dedi.