Sütyen takmaktan nefret eden kadın bulduğu yöntemi paylaştı

Sütyen takmak sıkışmış bir hissiyat verebiliyor. Sırt ağrılarına sebep olabilen sütyenlerden kurtulmak için çeşitli çözümler aranıyor. Son zamanlarda artan yapışkan sütyenler hayat kurtarıcı olabiliyor. Bir kadın TikTok hesabında dekolteli üstünde kullandığı rahat ve etkili çözümü paylaştı.

Kadın paylaştığı videoda sütyen takmaktan nefret edenlerin yapışkan sütyenleri rahatlıkla kullanabileceğini belirtti. Kadın paylaştığı videoda siyah ultra kısa bir bluz giymişti ve bir elinde ten rengi yapışkan sutyeni tutuyordu.

Sütyenini giydi ve göğüs dekoltesini vurgulayarak "Çok daha rahat" dedi. Yapışkan sütyenler giyildikten sonra yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılabiliyor. Ancak yapışkanlıkları zaman içerisinde azalabiliyor.

