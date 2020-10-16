HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sütyenden çıkan uyuşturucu, 58 yıla mahkum etti

Sütyenden çıkan uyuşturucu, 58 yıla mahkum etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 10:17 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada bir kadın şüphelinin sütyeninden çıkan bin 850 adet uyuşturucu haptan dolayı yakalanan 5 şüpheliye mahkeme heyeti toplamda 58 yıl 10 ay hapis ve 118 bin 500 TL para cezası verdi.Olay, önceki yılın Şubat ayında meydana geldi.

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada bir kadın şüphelinin sütyeninden çıkan bin 850 adet uyuşturucu haptan dolayı yakalanan 5 şüpheliye mahkeme heyeti toplamda 58 yıl 10 ay hapis ve 118 bin 500 TL para cezası verdi.
Olay, önceki yılın Şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu belirlenen bir otomobil Diyarbakır yolu üzerinde durdurulup arama yapıldı. Aramada şüphelilerden Aysel A.’nin sütyeninde bin 850 adet uyuşturucu hap, diğer 2 şüpheliden de 4 gram kokain ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilerle bağlantılı 2 şahıs daha gözaltına alınıp adli işlemler yapıldı, 3’ü tutuklanmıştı.

Tüm şüpheliler ceza aldı
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 şüpheli hakkında da Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yaklaşık 2,5 yıldır görülen davanın karar duruşması yapıldı. Geçen süre içerisinde sanıklardan 1’i farklı suçtan tutuklu, diğerlerinin tahliye olduğu davada sadece avukatlar yer aldı. Davada mahkeme heyeti dosyada tüm eksikliklerin tamamlandığını belirterek savcıdan esasa ilişkin mütalaa istedi. Savcı tüm sanıkların uyuşturucu ticaretinden cezalandırılmasını talep etti.
Avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, uyuşturucuyu sütyeninde taşıyarak kuryeliğini yapan Aysel A. ile birlikte G.D. ve M.G’ye 12 yıl 6’şar ay hapis ve 25’er bin TL , C.D’ye 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin TL, B.A’ya 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 TL para cezası verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilkBakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adana'da yakalandı
Fransa'nın aradığı terörist Adana'da yakalandı
İstanbul'da trafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attı
Trafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attı
Sütyenden çıkan uyuşturucu, 58 yıl hapse mahkum etti
Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan grip aşısı uyarısı
Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken aşı uyarısı: Fayda sağlamayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Federasyon kararını gözden geçirmeli
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Federasyon kararını gözden geçirmeli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.