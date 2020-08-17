Sütyenden yüz maskesi yaptı!

Bir çocuk annesi Gemma Harman, sütyenini yüz maskesine dönüştürme konusundaki başarısız girişiminin komik fotoğraflarını paylaştı.

40 yaşındaki Gemma Harman, koronavirüs salgını ortasında sütyenlerden nasıl yüz maskesi yapılabileceğini gösteren yeni bir trendden haberdar oldu. Bu ev yapımı tarifte sütyen askılarını kulaklardan ve boyundan geçirmeden önce sütyenin bir tarafıyla ağız ve burun kapatılıyor.

Gemma, kendi ifadesiyle sütyeni maskeye dönüştüren kadınlar kadar genç ve ince olmadığını söyleyerek, bu yöntemin daha büyük vücutlarda nasıl kullanılacağını denemeye karar verdi. Deneyi için kendi büyük beden sütyenini kullandı. Ancak kısa süre sonra Gemma, kendinden daha ufak tefek kadınlardan farklı bir sonuca ulaşacağını fark etti.

Gemma’nın internette gördüğü sütyenden yapılan maskeler, yalnızca ağız ve burun bölgelerini kapatırken, Gemma’nın maskesi tüm yüzü kaplıyordu.

Kahkahalarını tutamayan ve maskesi nedeniyle hiçbir yeri göremeyen Gemma, eşi Steve Harman tarafından çekilen fotoğraflarını Facebook’ta paylaştı.