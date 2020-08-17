Sütyenden yüz maskesi yaptı!

Bir çocuk annesi Gemma Harman, sütyenini yüz maskesine dönüştürme konusundaki başarısız girişiminin komik fotoğraflarını paylaştı.
40 yaşındaki Gemma Harman, koronavirüs salgını ortasında sütyenlerden nasıl yüz maskesi yapılabileceğini gösteren yeni bir trendden haberdar oldu. Bu ev yapımı tarifte sütyen askılarını kulaklardan ve boyundan geçirmeden önce sütyenin bir tarafıyla ağız ve burun kapatılıyor.
Gemma, kendi ifadesiyle sütyeni maskeye dönüştüren kadınlar kadar genç ve ince olmadığını söyleyerek, bu yöntemin daha büyük vücutlarda nasıl kullanılacağını denemeye karar verdi. Deneyi için kendi büyük beden sütyenini kullandı. Ancak kısa süre sonra Gemma, kendinden daha ufak tefek kadınlardan farklı bir sonuca ulaşacağını fark etti.
Gemma’nın internette gördüğü sütyenden yapılan maskeler, yalnızca ağız ve burun bölgelerini kapatırken, Gemma’nın maskesi tüm yüzü kaplıyordu.
Kahkahalarını tutamayan ve maskesi nedeniyle hiçbir yeri göremeyen Gemma, eşi Steve Harman tarafından çekilen fotoğraflarını Facebook’ta paylaştı.
Gemma sütyen maskesiyle ilgili,
“Sütyenini maske olarak kullanan insanlar gördüm. Hepsi çok genç ve ince olan kadınların maskesi yüzlerine çok güzel oturuyor ve ağızlarıyla burunlarını düzgünce kapatıyordu. Birçok kadının yüz maskesi olarak sütyenini kullanabileceğini düşünmüyorum. Eğer denersem sonucu ne olacak merak ettim. Ne genç, ne de inceyim ve bu nedenle sütyeni böyle kullanamayacağımı biliyordum. Sütyenim tüm yüzümü kapattı.
Oldukça iyi koruma sağlayabilir, çünkü içeri herhangi bir şeyin girmesi mümkün değil. Bir şeylere çarpabilir ve bir yerlerimi morartabilirim, çünkü hiçbir şey göremiyorum. Şimdi karantinadayız ama bunu sokağa çıkarken denemeyeceğim. Eşimden fotoğrafımı çekmesini istedim. Steve, tüm suratımda sütyen varken fotoğrafımı çektiğine inanamadı. Fotoğrafları Facebook’ta paylaştığımda eşimin yüzünde ‘İşte başlıyoruz’ der gibi bir ifade vardı. Steve çok mantıklı biri ama ben kendimi ve hayatı onun kadar ciddiye almıyorum” dedi.
Gemma paylaştığı fotoğrafların arkadaşlarını eğlendireceğini biliyordu; ancak 6 bin kez paylaşılan fotoğrafların viral olması Gemma’yı da şaşırttı.
Gemma fotoğraflarının viral olması hakkında;
“Başta sadece arkadaşlarımla paylaştım. Herkes bunun çok komik olduğunu ve paylaşıp paylaşamayacaklarını sordu. Ben de fotoğrafları herkesin erişimine açtım ve olay patladı. Yüzümün görünmemesinden dolayı memnunum. Çünkü makyajsızdım ve saçlarım dağınıktı. Herkes bunu gerçekten komik buldu, çünkü herkesin gülebileceği bir şeye ihtiyacı vardı. Oldukça endişe verici zamanlar; ama bunun sizi üzmesine izin veremezsiniz. Bu yüzden pozitif kalmaya ve şakalar yapmaya çalışıyorum” dedi.
Sağlık alanında çalışmasına rağmen Gemma diyabet hastalığı yüzünden şu sıralar kendini izole ediyor.