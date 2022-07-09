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  4. Sutyeninin sıktığını düşünüyordu! Ancak gerçek çok başka çıktı: Gözünü hastanede açtı

Sutyeninin sıktığını düşünüyordu! Ancak gerçek çok başka çıktı: Gözünü hastanede açtı

09.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da yaşayan Anna Cupples adlı kadının başına gelenler, öğrenenleri şaşırtıyor. Düzenli spor yapan kadın spor yaptığı sırada nefes darlığı çekmeye başladı. Spor sutyeninin çok dar olduğunu düşünen kadının aslında o sırada kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Sutyeninin sıktığını düşünüyordu! Ancak gerçek çok başka çıktı: Gözünü hastanede açtı

Yeni Zelanda’da yaşanan olayda Anna Cupples adlı kadın, spor yaparken kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiğini fark etmeyen kadın, giydiği sporcu sutyeninin dar geldiğini ve bu yüzden rahat edemediğini düşündü.

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Göğsünde ortaya çıkan ağrıyı ciddiye almayan kadın, sonrasında nefes alamamaya başlayınca hastaneye gitti.

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Triatlon sporu yapan bir triatlet olan 35 yaşındaki Anna Cupples, “Kendimi yenilmez hisserderdim. Kalp krizi geçireceğim aklımın ucuna gelmezdi” açıklamasında bulundu.

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KADINLARDA GÖĞÜS AĞRISINA DİKKAT

Kardiyolog Dr. Fiona Stewart, kalp krizlerinin çoğunlukla erkeklerde meydana geldiğine dair yaygın anlayış nedeniyle “kadınlar için göğüs ağrısını iyi yönetemiyoruz” diyor. “Düşük kardiyovasküler hastalık riski olan kişilerin, daha nadiren kalp krizi geçirebileceğini bilmek önemlidir” diye ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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