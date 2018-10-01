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Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum

01.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da sütyeniyle klip çeken 19 yaşındaki pop şarkıcısı Zere Asilbek, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum

Cinsel ayrımcılığı konu alan şarkısı nedeniyle sosyal medyada büyük bir tartışma başlatan Asilbek, birçok kişi tarafından "ahlaksızlıkla" ve ülkenin genç kızlarına kötü örnek olmakla suçlandı. Asilbek'e destek verenler de oldu.

Asilbek'in şarkısında 'Bizi, bizim özgürlüğümüz yaratacak. Bir gün gelecek kimse bana ne giymem gerektiğini söyleyemeyecek" ifadeleri yer alıyor.

BBC'ye konuşan Asilbek, bu tartışmanın kadınların yaşadıklarıyla ilgili farkındalık yaratacağını vurguladı.

'Eskiden böyle şeyler için insan öldürürlerdi'

Asilbek, "Şarkım kadınlar ve genel olarak insanlar hakkında. Kimse tarafından yargılanmadan ve kimseyi yargılamadan, istediklerini yapabilmeleri, istediklerini giyebilmeleri, ne istiyorlarsa onu olabilmeleriyle ilgili. Tüm tepkilere olumlu bakıyorum. Çünkü bu tartışmanın başlaması gerekiyordu. Tartışma, sorunumuzla ilgili farkındalık yaratacak" dedi.

BBC'nin konuştuğu genç bir Kırgız kadın ise "Kırgız kızları namusuna sahip çıkmalı. Vücüdunu sergilememeli' derken", bir Kırgız adamı "Eskiden bu tür şeyler için insan öldürürlerdi. Kimse onu öldürsün demiyorum ama davranışlarına dikkat etmeli' diye konuştu.

'Başını ezeceğiz'

Klipte, sütyenli kadınlarla birlikte başörtülü kadınlar da yer alıyor. Kliple ilgili bazı yorumlarda, "Başörtüsü ve çıplak kadınlar. Allah bizi korusun", "Kırgız kızlarıyla alay ediyor", "İğrenç", "Başını ezeceğiz', "İstiyorsan git çıplak dolaş ama kızlarımıza kötü örnek olma", "Burası Avrupa ya da Amerika değil", "Sarkmış memelerini göstermenin neresi cesaret?" ve "Ahlaksızlığı özendiriyorsun" deniyor.

Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsız olan 6 milyon nüfuslu muhafazakar ülkede kadına yönelik şiddetin yaygın olduğunu ve şiddet vakalarının çoğunun mahkemeye taşınamadığını söylüyor.

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sütyen Kırgızistan ölüm tehdidi zere asilbek

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