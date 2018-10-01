Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum

Cinsel ayrımcılığı konu alan şarkısı nedeniyle sosyal medyada büyük bir tartışma başlatan Asilbek, birçok kişi tarafından "ahlaksızlıkla" ve ülkenin genç kızlarına kötü örnek olmakla suçlandı. Asilbek'e destek verenler de oldu.

Asilbek'in şarkısında 'Bizi, bizim özgürlüğümüz yaratacak. Bir gün gelecek kimse bana ne giymem gerektiğini söyleyemeyecek" ifadeleri yer alıyor.

BBC'ye konuşan Asilbek, bu tartışmanın kadınların yaşadıklarıyla ilgili farkındalık yaratacağını vurguladı.

'Eskiden böyle şeyler için insan öldürürlerdi'

Asilbek, "Şarkım kadınlar ve genel olarak insanlar hakkında. Kimse tarafından yargılanmadan ve kimseyi yargılamadan, istediklerini yapabilmeleri, istediklerini giyebilmeleri, ne istiyorlarsa onu olabilmeleriyle ilgili. Tüm tepkilere olumlu bakıyorum. Çünkü bu tartışmanın başlaması gerekiyordu. Tartışma, sorunumuzla ilgili farkındalık yaratacak" dedi.

BBC'nin konuştuğu genç bir Kırgız kadın ise "Kırgız kızları namusuna sahip çıkmalı. Vücüdunu sergilememeli' derken", bir Kırgız adamı "Eskiden bu tür şeyler için insan öldürürlerdi. Kimse onu öldürsün demiyorum ama davranışlarına dikkat etmeli' diye konuştu.