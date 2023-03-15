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Sütyensiz videosu erkekler tarafından yorum yağmuruna tutuldu! "Bu bir işkence aleti!"

15.03.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar giyimlerine karşı aldıkları tepkiler nedeniyle rahat bir şekilde giyinmekte zorluk yaşıyorlar. Kadınlara eski zamanlardan beri diretilen sütyen baskı nedeniyle birçok kadın ağrı yaşadığını belirtiyor. Sütyenin işkence aleti olduğunu paylaşan bir kadın yayınladığı videoda erkekler tarafından rahatsız edici yorumlar aldı.

Sütyensiz videosu erkekler tarafından yorum yağmuruna tutuldu! "Bu bir işkence aleti!"

Günümüzde etkili sosyal medya kitlesine sahip insanlar görüşlerini paylaşarak birçok kişiyi harekete geçirebiliyor ve çok sayıda kişinin hayatına dokunabiliyor. Bu sebeple birçok yabancı influencer sütyen baskına karşı gelerek yaptıkları paylaşımlarda kadınlara olan desteklerini açıklıyorlar. Ancak yıllardan beri süregelen bu baskıdan kurtulmak adına atılan adımlar sanıldığı kadar kolay olmuyor.

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Megan James isimli bir influencer sütyenin işkence aleti olduğunu belirterek paylaştığı videoda kadınlar tarafından destek mesajları alırken erkeklerin rahatsız edici mesajlarına maruz kaldı. Megan yayınladığı videoda sütyensiz görünümü hakkında yorum yapan insanlarla yaptığı bir konuşmayı taklit etti.

"İŞKENCE ALETİ TAKMAYI REDDEDİYORUM"

İnsanların ona "Hey, göğüslerin görünüyor" dediğini söyledi. Megan bu yoruma gözlerini devirdi ve göğsünü daha iyi görebilmek için kamerayı daha da yukarı kaldırdı. "Biliyorum. Böylesine doğal bir şeyin üzerine sutyen gibi işkence aleti takmayı reddediyorum." dedi.

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250'den fazla kişi, yayınlanan video hakkındaki fikirlerini açıkladı. Kadınlar aynı hayal kırıklığını yaşadıklarını ve insanların onları bu yüzden eleştirdiğini dile getirdiler.
Kadın sosyal medya kullanıcıları "Kelimenin tam anlamıyla aynı." , "İnsanların normal değilmiş gibi davranması komik. Birkaç kez takmayı unuttum. Beni rahat bırakın" yorumlarını yaptılar.

Bir adam, "O halde artık boxer giymiyorum" dedi. Megan aldığı kötü yorumları ve rahatsız edici bakışları umursamadığını belirtti.

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